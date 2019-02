Enhedslisten-borgmester gik rejseamok. Men partiet vil ikke blande sig.

Lige på den gode side af 81.000 km fløj den tidligere teknik- og miljøborgmester fra Enhedslisten Morten Kabell i sine sidste måneder på Københavns Rådhus.

Mellem 9. september 2017 og 24. november 2017 nåede Morten Kabell fra det klimabevidste parti at flyve fra København til Singapore, New York, Los Angeles og San Sebastian tur/retur. Oven i det kan lægges en rundtur mellem København, Buenos Aires og Montreal.

Alt i alt svarer det sammenlagt til en tur to gange rundt om kloden på godt to en halv måned.

Hos Enhedslisten på Christiansborg er der tro på, at Morten Kabells mange og lange rejser har været nødvendige.

»Jeg går ud fra, at der er tale om relevante rejser, som han har foretaget. Og jeg er sikker på, at Morten Kabell har tænkt sig om, når han har rejst,« siger finansordfører hos Enhedslisten, Rune Lund.

Se regnestykket: Så meget svinede rejserne Udregningerne er foretaget af Kåre Press-Kristensen, der er seniorrådgiver ved Det Økologiske Råd. Han understreger, at klimapåvirkningen udover CO2 også udgøres af jetstriber, NOx m.v. Udregningerne har ikke taget højde for eventuelle medlemlandinger, der vil øge CO2-udslippet yderligere. Der er taget udgangspunkt i et gennemsnitligt fly, men udledningen varierer fra flyselskab til flyselskab. Afstandene er udregnet via Google. Rejser: København-Singapore tur/retur : 19.912 kilometer

København-New York tur/retur : 12.368 kilometer

København-Buenos Aires-Montreal-København : 26.869 kilometer

København-Los Angeles tur/retur : 17.994 kilometer

København-San Sebastian tur/retur : 4.068 kilometer I alt : 81.211 kilometer København-Singapore: 5.450 kg

København-New York: 2.900 kg

København-Buenos Aires-Montreal-København : 10.630 kg

København-Los Angeles: 5.835 kg

København-San Sebastian: 970 kg I alt: 25.787 kg CO2-ækvivalenter Det er en CO2-udledning, der svarer til at køre fem gange rundt om jorden i en almindelig personbil.

Men hvad tænker I hos Enhedslisten om, at jeres daværende borgmester har rejst hvad der svarer til to gange rundt om Jorden på to en halv måned?

»Hos Enhedslisten på Christiansborg blander vi os ikke i, hvordan Morten Kabell rejser som borgmester i København. Det er en vurdering, der ligger på rådhuset.«

Rune Lund (EL). Foto: Mads Claus Rasmussen

Vi kan se, at Morten Kabell er rejst til Singapore, New York, Los Angeles, San Sebastian, Montreal og Buenos Aires i sine sidste to en halv måned. Hvad tænker du om det?

»Jeg kan ikke sige, om de rejste kilometer er meget i den position, han havde.«

Men synes du, det lyder af meget?

»Man skal tænke over, hvordan man rejser, men man skal også kunne passe sit job.«

Hvordan synes du, det ser ud, at han har fløjet så meget, når han repræsenterer et parti, der har en klimadagsorden som jeres?

»Vores klimapolitik bygger på, at man ikke skal løfte pegefingre af folk, der rejser på klimakonference eller tager på charterferie. I stedet skal det være dyrere at flyve, især for dem, der flyver meget. For det er klart, at de, der kun tager på ferie én gang om året, ikke skal komme til at sidde tilbage med regningen.«