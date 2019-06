Pernille Skipper kalder det "utrolig vigtigt", at udledning af drivhusgas reduceres med 70 procent før 2030.

Der er fremskridt på klimaområdet i regeringsforhandlingerne.

Det mener Enhedslistens politiske ordfører, Pernille Skipper, efter at partiet onsdag har været til forhandlinger med Socialdemokratiet og formand Mette Frederiksen.

- Vi burde være ved at være der på det grønne område.

- Vores krav er meget klart: Vi skal op på en reduktion på 70 procent i 2030 for at leve op til Parisaftalen, siger hun.

De Radikale, Enhedslisten og SF meldte sammen med Alternativet ud før folketingsvalget, at de ville have gennemført en klimalov.

Den skal sikre, at udledningen af drivhusgasser bliver reduceret med 70 procent inden 2030.

Der er endnu ikke opnået enighed i forhandlingerne om det punkt.

- Nej, vi er der ikke endnu. Men jeg vil gerne understrege, hvor vigtigt det er for os.

- Jeg synes snart, at vi burde være dér, hvor vi kan lande noget på en klimamålsætning. Vi er der ikke endnu, men det er helt utroligt vigtigt for Enhedslisten, siger Pernille Skipper.

Spørgsmål: Hvor langt er I kommet?

- Vi prøver, og jeg vil sige, at vi burde være ved at være der på det grønne og på en klimamålsætning

- Det er en af Enhedslistens absolutte topprioriteter, at vi når op på en 70 procents målsætning om en reduktion af drivhusgasser senest i 2030.

- Det er grundlæggende for, at Danmark kan opfylde Parisaftalen, og for, at vi kan se vores børn og børnebørn i øjnene for at sige det helt firkantet, siger Pernille Skipper.

Tidligere onsdag sagde også SF-formand Pia Olsen Dyhr, at det går fremad i forhandlingerne inden for klima.

- Jeg er meget optimistisk efter dette møde, sagde hun, da hun kom ud fra forhandlingerne.

- Jeg synes, der er en imødekommenhed fra Socialdemokratiets side i forhold til det grønne. Derfor synes jeg, det rykker rigtig meget, sagde Pia Olsen Dyhr.

