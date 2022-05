Enhedslisten siger nu endegyldigt, at man stemmer imod at hæve Claus Hjort Frederiksens immunitet.

Det siger politisk ordfører Mai Villadsen til B.T.

»Vi har i folketingsgruppen enstemmigt vedtaget, at vi agter at stemme imod, hvis Folketinget ikke får indsigt i tiltalen. Der kan vi forstå, at det ikke bliver tilfældet,« siger hun.

Ligesom den stribe af partier, der også har meldt ud, at man ikke stemmer for at hæve den mangeårige toppolitikers immunitet i, understreger Enhedslistens politiske ordfører, at Folketinget »ikke kan stemme i blinde«.

»Vi stoler på domstolene og regeringen, men den parlamentariske immunitet er til for at beskytte det politiske mindretal. Det er umuligt at håndhæve, hvis vi ikke aner, hvad vi stemmer om,« tilføjer Mai Villadsen.

Over de seneste par dage har justitsminister Mattias Tesfaye haft partilederne i audiens til fortrolige briefinger om indholdet af tiltalen mod Claus Hjort Frederiksen.

Det sker, efter Rigsadvokaten har indstillet til, at der rejses tiltale mod den tidligere forsvarsminister, der er sigtet for at have delt statshemmeligheder.

Ifølge Hjort selv er det angiveligt igennem interviews med flere medier om et dybt hemmeligt kabelsamarbejde mellem USA og Danmark.

Han nægter sig skyldig, og han har offentligt udtalt, at det »værst tænkelige scenarie« ville være, hvis hans sag ikke kommer for retten, så han kan blive »renset for mistanke«.

Adspurgt om Venstre-mandens ønsker, afviser Mai Villadsen dog, at det spiller nogen rolle.

»Jeg forstår virkelig godt hans ønske, men for os handler det om principperne. Det handler ikke om Claus Hjort, selvom hans tanker er helt forståelige.«

Enhedslistens politiske ordfører blev briefet om tiltalens indhold mandag.

Foreløbig har Socialdemokratiet, SF og Frie Grønne meldt ud, at man støtter at hæve Hjorts immunitet. Samtlige blå partier minus De Konservative mener ligesom Enhedslisten, at immuniteten skal opretholdes.

Det er ene og alene justitsminister Mattias Tesfaye, der beslutter, om der skal rejses tiltale.

Opdateres …