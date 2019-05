Hvis Enhedslisten skal pege på Mette Frederiksen (S) som statsminister skal der penge til velfærden, siger Ø.

Enhedslisten præsenterer tirsdag et af sine kernekrav til en socialdemokratisk regering efter valget.

Det handler om velfærden og går ud på, at de offentlige udgifter skal løftes til over det såkaldte demografiske træk.

Det demografiske træk dækker over udviklingen i befolkningen størrelse og sammensætnings indflydelse på økonomien, hvis serviceniveauet skal fastholdes.

- Enhedslisten kræver af socialdemokraterne, at de skal sikre et løft af velfærden udover det demografiske træk, hvis de skal sidde på Enhedslistens mandater.

- De skal levere forbedringer. Danskerne skal kunne mærke en forskel, skriver Enhedslistens politiske ordfører Pernille Skipper i udspillet.

Ordføreren noterer i forordet, at rød blok har et stort flertal i meningsmålingerne og advarer imod at gentage situationen fra sidste gang, hvor der efter et valg er et flertal på venstrefløjen.

- Det må ikke blive til bristede forhåbninger, som sidste gang en rød regering trådte til.

- Det må ikke blive til selskabsskattelettelser, nedskæringer på velfærden, lockout af offentligt ansatte og øget ulighed som sidst. Tværtimod, skriver Pernille Skipper i udspillet.

/ritzau/