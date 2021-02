Erhvervsministeren har afvist nye forhandlinger om hjælpepakker. Enhedslisten er klar til blå alliance.

Det er ikke alle dele af erhvervslivet, som fra mandag kan genåbne, og derfor blev coronahjælpepakkerne onsdag forlænget til og med 5. april.

Det er dog ikke nok, mener Enhedslisten, som vil have regeringen til at indkalde til forhandlinger om at forbedre hjælpen.

Det siger partiets erhvervsordfører, Victoria Velasquez, efter at erhvervsministeren ellers onsdag meldte ud, at han ikke umiddelbart ville indkalde til forhandlinger.

Hun fortæller, at Enhedslisten er klar til en alliance med de blå partier for at få større hjælpepakker til især små selvstændige.

- Vi ser desværre ind i en stor risiko for, at vi får en bølge af konkurser og fyringer. Derfor har vi brug for at få forbedret hjælpepakkerne, siger hun.

Partiet forslår blandt andet, at lønkompensationen styrkes. Derudover skal virksomheder have lov til at udskyde betaling af moms og A-skat til 2022. Selvstændige skal også kunne betale det tilbage i rater over tre år.

Det skal være med til at sikre selskabernes likviditet. Det er et udtryk for, om en virksomhed har penge til at betale sine regninger og løn til ansatte.

- Vi er klar til at række hånden over til blå blok, hvis det er det, der skal til for at sikre, at selvstændige ikke knækker nakken, og vi får en fyringsbølge, lyder det fra Victoria Velasquez.

Der blev sidste forår indført flere hjælpepakker, der skulle holde hånden under de danske virksomheder, da samfundet blev lukket ned for at begrænse smitten med covid-19.

De er flere gange blev forlænget siden - så sent som torsdag. Med pakkerne kan virksomheder og selvstændige få kompensation, hvis de har en nedgang i omsætningen på mindst 30 procent.

De kan også få kompensationen til medarbejdernes løn og faste omkostninger. Ind til videre er der udbetalt 29,1 milliarder kroner i hjælpepakker. Tæt på halvdelen er i lønkompensation.

Hos virksomhederne mener man, at det er oplagt at kigge på kompensationspakkerne igen. Det siger Brian Mikkelsen, der er administrerende direktør i Dansk Erhverv.

- Der skal selvfølgelig findes løsninger, der passer til de aktuelle udfordringer, og vi bidrager gerne med input til justeringer af kompensationspakkerne.

- Det er i øvrigt en hastesag, da det for mange virksomheder haster med at få klarhed, siger han i en skriftlig kommentar.

/ritzau/