Den nuværende aftale om afgiftsfritagelse af elbiler udløber i 2021. Enhedslisten vil have den forlænget nu.

Enhedslisten kræver, at der i finansloven kommer en forlængelse af aftalen om afgiftsfritagelse for nogle elbiler.

Aftalen udløber med 2020, men grundet bilhandlernes indkøb skal en forlængelse komme allerede nu, siger Enhedslisten.

- Det er nu bilerne, der skal sælges i 2021, bestilles hjem. Derfor skal vi i forbindelse med de kommende finanslovsforhandlinger forlænge de eksisterende vilkår for elbiler, indtil vi har en mere langsigtet løsning på plads.

- Vi skal som absolut minimum kunne garantere, at elbilerne ikke bliver dyrere, siger Enhedslistens transportordfører, Henning Hyllested.

Han siger, at aftalen ikke nødvendigvis skal være en del af finansloven, men at der skal komme en aftale nu.

I slutningen af 2018 valgte Enhedslisten som et af flere partiet ikke at indgå i den tidligere regerings løsning for elbilerne, der stod over for en voldsom prisstigning. Den endte med at blive en tidsbegrænset aftale, der altså strækker sig til og med 2020.

- Det er og bliver en elendig lappeløsning, der er lavet. Den kom oven i en anden elendig lappeløsning. Men vi er nødt til at forlænge den, indtil vi kan få de langsigtede vilkår på plads, siger Henning Hyllested.

Den nuværende løsning kom, efter at den forhenværende regering ophævede afgiftsfritagelsen af elbiler. Det fik salget til at falde voldsomt.

En kommission arbejder lige nu på, hvordan fremtidens afgiftssystem kan se ud. Det skal blandt andet løse den udfordring, at statens indtægter fra biler og brændstof må forventes at falde betydeligt, i takt med at der kommer flere elbiler.

- Vi kan ikke vente på resultaterne. Der er ting, der bliver nødt til at ske nu og her - blandt andet at få skabt ro om 2021.

- Vi har lidt travlt, og vi kan ikke sidde og holde studiekreds for at sige det lige ud, siger Henning Hyllested.

Han håber på, at kommissionens anbefalinger kan komme i starten af 2020 og ikke slutningen, som det for nuværende er planen.

/ritzau/