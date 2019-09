Kollektiv trafik skal være billigere, mener Enhedslisten. Det bliver hovedkrav ved finanslovsforhandlinger.

Efter nytår skal billetpriserne på tog og bus være markant billigere, hvis det står til Enhedslisten.

Partiet vil ved de kommende finanslovsforhandlinger kræve, at der bliver sat penge af til, at den kollektive trafik bliver 30 procent billigere allerede fra årsskiftet.

- Et af de krav, vi kommer med, er, at det skal kunne mærkes, når man sætter sig ind i en bus og et tog fra 1. januar. Så skal prisen være sænket markant, siger politisk ordfører, Pernille Skipper.

- I dag kan man komme billigere til London med flyveren, end man kan komme fra Aalborg til København med toget, og det er jo fuldstændig idiotisk i en klimatankegang, siger hun.

Spørgsmål: Vil Enhedslisten kunne være med i en finanslov, hvis I ikke kan blive enige om, at den kollektive trafik skal være 30 procent billigere?

- Man skal aldrig komme med ultimative krav i politik. Det lærer man hurtigt. Men jeg vil sige det sådan, at det skal kunne mærkes. Det går ikke, at man bare får en lille bitte reduktion, og at det stadig er alt for dyrt, når man pendler frem og tilbage, siger Pernille Skipper.

Enhedslisten anslår, at billigere billetpriser vil koste 1,3 milliarder kroner om året. Derudover vil der være behov for at investere 900 millioner kroner i flere busser og tog.

For at betale den regning forslår partiet blandt andet, at kapital- og aktieindkomst skal beskattes som lønindkomst. Det vil ifølge partiet - som refererer til tal fra Skatteministeriet - indbringe 5,3 milliarder kroner årligt.

Torsdag vil Enhedslisten præsentere hele sit forslag til en kommende finanslov, mens regeringen onsdag den 2. oktober vil fremlægge sit forslag.

Herefter går finanslovsforhandlingerne i gang, og finansloven bliver som regel vedtaget i Folketinget i december.

/ritzau/