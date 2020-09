Hvis nogen vil vælte udenrigsminister Jeppe Kofod på baggrund af hans sexsag fra 2008, så bliver det ikke med hjælp fra Enhedslisten.

»Man skal ikke straffes for evigt,« siger Enhedslistens retsordfører Rosa Lund.

Det vil altså sige, at Jeppe Kofod kan fortsætte som udenrigsminister, selvom De Radikales ligestillingsordfører Samira Nawa torsdag i sidste uge sagde til B.T. , at hvis Radikale Venstre havde sat ministerholdet, så var Jeppe Kofod aldrig kommet i betragtning, alene på grund af sagen fra 2008.

Dengang var Jeppe Kofod tilstede til en fest i Dansk Socialdemokratisk Ungdom. Her havde han om natten et seksuelt forhold til en pige, der kun lige akkurat var fyldt 15 år. Selv var han 34 år og udenrigsordfører.

Rosa Lund lægger dog klart afstand til Kofods sag, selvom Enhedslisten ikke vil vælte ham.

»Jeg er slet ikke i tvivl om, at der var tale om en sag, hvor en mand udnyttede sin magtposition for at opnå noget seksuelt. Jeg husker sagen tydeligt og mener, at den er meget alvorlig,« siger Rosa Lund og fortsætter:

»Men man skal ikke straffes for evigt. Har man gjort noget forkert, så råder man jo bod på det over årene. Det er ligesom klassisk resocialisering. Det siger jeg også som retsordfører,« siger Rosa Lund.

Alternativet har også sagt, at Kofod er uværdig til at være minister.

B.T. har også forsøgt at få svar fra Radikale Venstres leder Morten Østergaard om Samira Nawa har opbakning i hele partiets folketingsgruppe.

Radikale næstformand Sofie Carsten Nielsen har på Facebook bakket Samira Nawa op, men dog uden at nævne Jeppe Kofod direkte. Morten Østergaard har afvist at kommentere sagen.