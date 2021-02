Oven på onsdagens aftale om en delvis genåbning vil Enhedslisten have udvidet hjælpepakkerne.

Enhedslisten vil have styrket hjælpepakkerne til specielt mindre selvstændige efter onsdagens plan for en delvis genåbning af samfundet. Genåbningen omfatter eksempelvis ikke liberale erhverv, der ofte består af selvstændige.

Det siger politisk leder for Enhedslisten Mai Villadsen.

- Vi har i dag forlænget restriktionerne for rigtig mange, så der er desværre mange små selvstændige, der hænger i med det yderste af neglene, og ansatte, der risikerer at miste deres job.

- Så vi frygter, at vi står over for en bølge af fyringer, hvis ikke vi laver bedre hjælpepakker. Så vi kræver, at regeringen indkalder til nye trepartsforhandlinger og at vi samtidig får forbedret hjælpepakkerne, siger Mai Villadsen.

Der er allerede omfattende hjælpepakker til erhvervslivet for at hjælpe det gennem krisen udløst af covid-19 og de markante restriktioner, der er indført for at inddæmme sygdommen.

Alligevel er store dele af erhvervslivet hårdt presset af manglende omsætning. Enhedslisten har især fokus på lønkompensationen.

- Særligt de små selvstændige, der bliver ved med at skulle betale til medarbejdere, der ikke kan komme på arbejde, er meget pressede.

- Vi mener, at det er rigtigt at lave en forsigtig genåbning, så epidemien ikke løber løbsk. Men det betyder, at nogle er truede på deres levebrød. Så der må ske noget, siger Mai Villadsen.

Enhedslisten vil gerne øge lønkompensationen til 100 procent og sikre mindre selvstændige som freelancere.

Den politiske leder understreger, at partiet er klar til at lave aftaler uden om regeringen for at sikre mere hjælp.

- Vi har fået forlænget de hjælpepakker, der er nu. Men vi skal have nye trepartsforhandlinger, for manges livsværk smuldrer.

- Det er vigtigt, og vi er klar til at danne alliancer med andre dele af Folketinget, som vi regner med er parat til at støtte dette her. Og her tænker jeg selvfølgeligt på blå blok, siger Mai Villadsen.

