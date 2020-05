Enhedslisten mener, at regeringen har snigløbet aftale om, at firmaer i skattely ikke kan få hjælpepakker.

Midt i april kunne regeringen med et samlet Folketing bag sig annoncere, at den milliardstore hjælpepakker til erhvervslivet var udvidet. Enhedslisten fejrede det som en sejr, at det blev skrevet ind, at virksomheder i skattely ikke kunne få statens hjælp.

Men partiet har ifølge finansordfører Rune Lund (EL) fejret aftalen - der fik stor international opmærksomhed - fejret for tidligt. Regeringens definition af skattely er nemlig ifølge partiet så lempelig, at tiltaget giver "nul mening", "er nytteløst", "en fis i en hornlygte", "nytteløst", "nada" og "ingenting".

- Vi synes, at regeringen sniger sig uden om aftalen, fordi den kommer rendende med en definition af skattely, der betyder, at vores gode skattekroner nu også går til virksomheder med bare i skattely.

- Det er ikke det, der er aftalen. Selvfølgeligt har vi ikke indgået en aftale, der er ren varm luft, siger Rune Lund.

Uenigheden går på, at regeringen definerer det sådan, at det kun er firmaer, der er direkte ejet via selskaber i skattelylande som Panama, Caymanøerne eller Vanuatu.

Men mange selskaber er ejet gennem en kæde selskaber, hvor kun det sidste er i skattely. Og de bliver altså ikke undtaget hjælpepakkerne.

Torsdag sagde skatteminister Morten Bødskov (S) til Politiken, at regeringen "går så langt, som den kan" under EU-retten. Det er Rune Lund dog uenig i og eksperter har da også sagt, at EU-retten kan tolkes videre.

- Jeg må virkeligt indrømme, at jeg ikke forstår, hvad regeringens interesse er her. Vi er nået til, at skattely ikke bare er noget vi taler om, men noget vi kan gøre noget ved.

- Når vi så har muligheden, så springer regeringen i målet og prøver med alle mulige fiksfakserier og misvisende fortolkninger at få det til at se ud som om, at vi ikke kan gøre noget, siger Rune Lund.

Hjælpepakkernes formål har været at sikre økonomien, så så få som muligt blev fyret. Rune Lund erkender, at hvis man tolker aftalen hårdere, og nægter flere selskaber hjælp, så kan de ende med at ramme deres ansatte.

- Lønmodtagerne kan ikke gøre for, at deres ejere er i skattely, det kan de ikke. Det er ikke deres skyld.

- Men vi har en politisk ambition om at bekæmpe skattely, så vi kan få flere penge til vores fælles velfærd, siger ordføreren.

/ritzau/