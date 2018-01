Bestyrelsen vil ikke tage imod partiskatten, der kommer fra eksborgmester Morten Kabells eftervederlag.

København. Enhedslistens bestyrelse i København har ved et møde onsdag besluttet at frasige sig partiskatten fra Morten Kabells eftervederlag.

Det siger Eva Milsted Enoksen, der er en del af Enhedslistens bestyrelse i København.

- Vi er kommet frem til denne beslutning, fordi vi i Enhedslisten er imod dobbeltlønninger. Det vil sige, at vi som parti ikke vil tjene penge på en dobbeltløn med et eftervederlag, siger hun.

Pengene går i stedet til andre gode formål uden for partiet, lyder det fra Eva Milsted Enoksen.

Hvad pengene skal gå til, vil de lade deres medlemmer afgøre ved generalforsamlingen i marts.

Ifølge Morten Kabell selv, skulle 131.000 kroner af hans eftervederlag gå til partiskat til Enhedslisten. Men de penge kommer altså ikke til at havne i partikassen.

Enhedslisten København vil som følge af sagen om eftervederlaget stille et ændringsforslag til generalforsamlingen.

- Vi foreslår, at man ændrer reglerne, så afgående borgmestre fra Enhedslisten fremadrettet frasiger sig eftervederlag, efter skatten er fraregnet. Så alt hvad der overgår en Enhedslisten-løn skal afstås, siger Eva Milsted Enoksen.

Dagens møde blevet gennemført på baggrund af det eftervederlag, som tidligere teknik- og miljøborgmester i København Morten Kabell modtog i forbindelse med sit skifte til et chefjob i det private erhvervsliv.

500.000 kroner fik Morten Kabell i eftervederlag. Det skabte en del debat, hvor blandt andre Enhedslistens finansordfører, Pelle Dragsted, kom med kritik.

Senere delte Morten Kabell regnestykket for sit eftervederlag på Facebook. Her skrev han, at han efter diverse skatter og afgifter ville stå tilbage med 26.000 kroner. Og dem ville han donere til velgørende formål.

Dermed manglede Enhedslisten København blot at beslutte, om partiet ville lægge de 131.000 kroner i partiskat fra eftervederlaget ned i partikassen. Og det har de altså valgt ikke at gøre.

/ritzau/