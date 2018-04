20 kandidater står på den liste hos Enhedslisten, som vil være med til at vippe Løkke af statsministerpinden.

København. Det var uden den store dramatik, at Enhedslisten søndag valgte kandidatliste til det kommende folketingsvalg. Det finder senest sted i juni 2019.

Politisk ordfører Pernille Skipper topper ganske logisk listen på 20 kandidater. Hun skal forvente at bære en stor del af læsset, når statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) blæser valgkampen i gang.

Listen er nemlig uden Johanne Schmidt-Nielsen. Partiets tidligere politiske ordfører kan ikke genopstille næste gang på grund af partiets rotationsprincip. Ved de seneste to valg har hun været partiets helt store stemmesluger.

Med over 47.000 personlige stemmer i 2011 og over 40.000 personlige stemmer fire år senere var Johanne Schmidt-Nielsen blandt de absolut største stemmeslugere på tværs af alle partier.

Til sammenligning fik Pernille Skipper, der i 2015 var opstillet i Fyns valgkreds, lidt over 11.000 personlige stemmer.

Men forud for næste folketingsvalg har Skipper overtaget Johanne Schmidt-Nielsens valgkreds i Københavns Storkreds. Og dermed har partiet lagt op til, at Skipper skal være partiets næste stemmesluger.

Om Johanne Schmidt-Nielsen, der i øjeblikket er på barselsorlov, vender tilbage til dansk politik eller Christiansborg, vides endnu ikke.

Ved årsmødet skulle medlemmerne tage stilling til tre forskellige kandidatlister.

Blandt de mest debatterede emner i den forbindelse var placeringen af folketingsmedlemmet Søren Egge Rasmussen.

På to af listerne var han placeret nederst. På den liste, som fik flertal, var han nummer 13.

Tilhængere af Søren Egge Rasmussen mente, at det var vigtigt at få ham højere op på listen, da han har "den rette" grønne profil. Og fordi han har relationer på Christiansborg. Disse anses også for vigtige.

På det grønne område blev Enhedslisten for nylig ramt, da Maria Reumert Gjerding forlod partiet, da hun blev valgt som præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

Inden da var hun partiets store profil på miljøområdet.

