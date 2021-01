Magnus Heunicke udtalte i weekenden, at meget smitsom variant af coronavirus kan medføre nye restriktioner.

Enhedslistens sundhedsordfører, Peder Hvelplund, mener, at det er nødvendigt at se på yderligere restriktioner allerede nu, selv om samfundet i forvejen er delvist lukket ned med restriktioner frem til 17. januar for at bremse coronasmitten.

- Vi vil foreslå, at der lukkes ned i dagtilbuddene, altså vuggestuer og børnehaver, hvor man selvfølgelig skal fortsætte med nødpasning.

- Og de nuværende restriktioner skal gælde ud over den 17. januar, siger Hvelplund.

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) har indkaldt partiernes sundhedsordførere til et møde mandag over middag. Her skal den aktuelle coronasituation i Danmark diskuteres.

Især den særlige meget smitsomme britiske variant af covid-19, kaldet B117, skaber udfordringer i øjeblikket. Den skal tages meget alvorligt, mener Hvelplund. Heunicke sagde allerede i weekenden, at den kan føre til nye restriktioner.

Hvelplund vil ikke afvise, at man eksempelvis bør se på at stramme forsamlingsforbuddet yderligere.

Forsamlingsforbuddet er i øjeblikket på ti personer. Sådan har det været siden slutningen af oktober, hvor det blev sænket fra 50.

Det kan dog sænkes yderligere, og et decideret udgangsforbud, som er kendt fra andre lande, kan måske også komme på spil, hvis situationen kræver det, lyder det fra Hvelplund.

Fra midnat blev alle rejser til Storbritannien, herunder også erhvervsrejser, frarådet. Det skrev Udenrigsministeriet søndag aften i en opdatering af rejsevejledningerne.

Det sker netop på grund af B117. Samtidig forlænges indrejseforbuddet for rejsende fra Storbritannien, der ikke har statsborgerskab eller bopæl i Danmark, frem til 17. januar.

Danske statsborgere og personer med bopæl i Danmark må dog fortsat rejse ind i Danmark.

