Pengene rækker ikke til at indføre minimumsnormeringer i vuggestuer og børnehaver, mener Pernille Skipper.

Der skal indføres fuldt indfasede minimumsnormeringer i vuggestuer og børnehaver i 2025.

Det er S-regeringen, De Radikale, SF, Enhedslisten og Alternativet blevet enige om i forbindelse med aftalen om finansloven for 2020.

Den blev præsenteret mandag aften.

Men Enhedslistens politiske ordfører, Pernille Skipper, er ikke helt tilfreds, når det kommer til aftalen om minimumsnormeringer, som var et stort politisk emne i valgkampen.

- Det er målet, at vi skal nå minimumsnormeringer i 2025. Men det er også velkendt, at det kan man tælle på mange forskellige måder.

- Jeg mener ikke, at vi kan levere det, som vi opfatter som minimumsnormeringer med den ramme, der er afsat, sagde Skipper mandag aften, da aftalen blev præsenteret.

I 2020 afsættes der 500 millioner kroner, 600 millioner kroner i 2021, 800 millioner kroner i 2022, 1,2 milliarder kroner i 2023, 1,4 milliarder kroner i 2024 og 1,6 milliarder kroner i 2025.

Målet er, at der fuldt indfaset skal være tre børn per voksen i vuggestuer og seks børn per voksen i børnehaver. Den konkrete model skal forhandles på plads i fagministeriet til næste år ifølge aftalen.

- Vi kan levere et rigtig godt løft, tilføjede Skipper dog.

- Der kommer mange flere voksne i institutionerne allerede næste år. Det er vi meget enige om, at det er et godt og vigtigt resultat at vise de mange forældre og ansatte - og ikke mindst børnene - der har kæmpet for at få forbedringer.

- Men jeg mener også, at der skal mere til, hvis vi skal kunne sikre, at når man åbner døren ind til en stue i hvilken som helst børnehave i Danmark og der er 12 børn, så er der også to voksne, sagde Skipper og tilføjede, at der er brug for at øge rammen yderligere.

Mere optimistisk lød det fra SF-formand Pia Olsen Dyhr mandag aften.

- Jeg er glad. I dag skriver vi faktisk danmarkshistorie. Vi sikrer børnene rettigheder, nemlig ved at lave minimumsnormeringer.

- Det har været en hjertesag for SF, både i valgkampen, men også i disse forhandlinger at sørge for, at vores børn oplever, at der er langt flere voksne i daginstitutionerne, så det enkelte barn bliver set.

- Derfor er det helt fantastisk, at vi leverer dette i denne finanslov, sagde Olsen Dyhr.

Finansminister Nicolai Wammen (S) mener i lighed med Olsen Dyhr, at der indføres minimumsnormeringer med aftalen.

- Ja, det mener jeg, at vi gør, når den er fuldt indfaset i 2025, sagde han mandag aften.

Med de afsatte penge er der mulighed for, at der kan laves minimumsnormeringer i kommunerne, slår Wammen fast.

Han svarer ikke på, om det konkret betyder, at de i alle institutioner i Danmark får glæde af minimumsnormeringer. Eller om det eksempelvis blot er et gennemsnit i kommunen.

- Jeg kan sige, at der er sat penge af til, at man i de danske kommuner kan lave minimumsnormeringer i daginstitutionerne, sagde Wammen.

