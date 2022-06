Lyt til artiklen

Enhedslisten vil ikke forholde sig til det læk fra Minkkommissionens redegørelse, som Weekendavisen kunne afsløre torsdag.

»Enhedslisten kommer ikke med en udmelding om, hvordan vi forholder os til Minkkommissionens rapport, før den foreligger i sine endelige form. Det vil være utroværdigt ellers,« siger Enhedslistens gruppeformand, Peder Hvelplund.

Weekendavisen beskrev torsdag nye detaljer om Minkkommissionens konklusioner. Avisen kunne citere fra rapporten, at Statsministeriet havde ageret »meget kritisabelt« og vildledt både minkavlere og befolkningen, da regeringen udstak det, som Minkkommissionen kalder den »klart ulovlige« ordre på pressemødet 4. november sidste år.

»Samlet er det kommissionens vurdering, at Statsministeriet har handlet meget kritisabelt i forløbet, som førte til den grove vildledning af minkavlere og offentlighed og den klart ulovlige instruks til myndigheder i forbindelse med pressemødet den 4. november 2020,« skriver Minkkommissionen angiveligt i sin redegørelse.

Desuden skriver kommissionen, at den finder »det var klart, at der manglede lovhjemmel« til såvel aflivningen af alle mink i Danmark som den tempobonus, avlerne fik stillet i udsigt.

Peder Hvelplund fra Enhedslisten forklarer, at partiet vil vælte regeringen, hvis partiet bliver forvisset om, at statsministeren handlede ulovligt. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Peder Hvelplund fra Enhedslisten forklarer, at partiet vil vælte regeringen, hvis partiet bliver forvisset om, at statsministeren handlede ulovligt. Foto: Mads Claus Rasmussen

Derfor finder kommissionen også regeringens udmeldinger 4. november 2020 både vildledende og endda »groft vildledende«. Desuden finder man det »særdeles kritisabelt«.

B.T. har spurgt to førende eksperter i forvaltningsret om de lækkede dele af kommissionens rapport får juridiske konsekvenser fra Mette Frederiksen, men det er for tidligt at sige endnu, da der i det lækkede materiale ikke nævnes konkrete personer og/eller ministre.

»Derfor er det også vigtigt, at vi ser den samlede rapport i sin helhed, så vi kan se om der med forsæt er begået lovbrud. Det er for tidligt for os at sige noget endnu,« siger Peder Hvelplund.

Enhedslisten har dog mødt en del kritik, da retsordfører Rosa Lund på forhånd forlangte en uvildig advokatundersøgelse inden Instrukskommissionen kom med sin redegørelse i sagen om Inger Støjbergs ulovlige adskillelse af asylsøgende ægtepar, hvor kvinderne var mindreårige.

Men denne sag er anderledes, mener Peder Hvelplund.

»Dengang afviste den blå regering og dens støttepartier helt at starte en undersøgelse, uanset hvad Instrukskommissionen kom frem til. Derfor ville vi have en undersøgelse dengang,« siger han og fortsætter:

»Nu er det sådan, at vi ikke afviser at trække støtten til regeringen. Hvis statsministeren har handlet ulovligt med vilje, så vælter vi regeringen. Men vi må først og fremmest læse Instrukskommissionens rapport og så træffe en beslutning ud fra den,« siger han.

Både Socialdemokratiet og Radikale Venstre har afvist at tale med B.T. om de lækkede dele af rapporten.