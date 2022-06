Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Enhedslisten kan ikke forestille sig, at partiet kan støtte regeringen, hvis den gennemfører planerne om at danne et asylcenter i Rwanda, som skal huse migranter, der søger asyl i Danmark.

»Hvis det bliver til virkelighed, så har jeg svært ved at se, at vi fortsat kan støtte regeringen,« siger Enhedslistens integrationsordfører Rosa Lund.

Rosa Lunds udmelding kommer efter, at Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol tirsdag aften afsagde en kendelse, som effektivt stoppede et fly fra Storbritannien til Rwanda, som ellers skulle transportere migranter til netop et asylcenter efter en aftale, som på mange – men ikke alle – punkter minder om den, som Danmark er ved at lave.

Sidste uge truede Radikale Venstre ligeledes med, at hvis regeringen begyndte at sende migranter til Rwanda, så ville partiet trække støtten til regeringen.

Statsminister Mette Frederiksen i modvind. Enhedslisten truer med at trække støtten til regeringen, hvis den opretter et modtagecenter for migranter i Rwanda. Foto: EVA PLEVIER Vis mere Statsminister Mette Frederiksen i modvind. Enhedslisten truer med at trække støtten til regeringen, hvis den opretter et modtagecenter for migranter i Rwanda. Foto: EVA PLEVIER

Rosa Lund tror dog ikke at denne sag når dertil, hvor partiet behøver tage stilling til om regeringen skal væltes eller ej.

»Jeg har lyst til at sige »hvad sagde jeg?« «, siger Rosa Lund og fortsætter:

»Så sent som tirsdag formiddag, så sagde jeg at jeg ikke troede at planerne overhovedet kunne gennemføres, hvis man skulle holde sig indenfor konventionerne. Så kom så den her kendelse,« siger hun.

Flere eksperter har onsdag sagt, at Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols kendelse kan skabe reelle problemer for de danske planer om at oprette et asylcenter i Rwanda.

Udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad Bek mener dog fortsat, at projektet kan gennemføres.

Det var angiveligt dette fly, som skulle have fløjet migranter til Rwanda fra Storbritannien. Flyet blev stoppet i 11. time. Foto: HENRY NICHOLLS Vis mere Det var angiveligt dette fly, som skulle have fløjet migranter til Rwanda fra Storbritannien. Flyet blev stoppet i 11. time. Foto: HENRY NICHOLLS

»Vi har sagt fra starten at konventionerne skal være overholdt og det juridiske skal være på plads. Briterne har en anden proces i forhold til os. Derfor mener jeg ikke, at det påvirker de danske muligheder som sådan,« siger Kaare Dybvad Bek onsdag formiddag til TV 2 News.

B.T. har spurgt til en kommentar fra Kaare Dybvad Bek til, at regeringens støttepartier nu truer med at trække støtten. Ministeriet har henvist til en kommentar, som Kaare Dybvad Bek gav sidste uge til Ritzau, da det stod klart at Radikale Venstre truede regeringen.

»Det er ikke nogen ny ting, at vi er uenige om det. Men vi arbejder selvfølgelig videre med at sikre en retfærdig asylbehandling, hvor man i den løsning, vi gerne vil have, selvfølgelig sørger for, at der er respekt for menneskerettighederne,« siger Kaare Dybvad Bek til Ritzau.