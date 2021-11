Enhedslisten udtræder af konstitueringsaftalen de indgik onsdag morgen med samtlige af det nyvalgte byråds partier, undtagen Venstre.

I stedet har partiet indgået en »teknisk« aftale med netop Venstre og Christoffer Lilleholt, og dermed skal rådmands-kabalen laves helt om.

Det skriver de to partier i en kort pressemeddelelse søndag middag.

»Vi har sovet på det og har valgt at gå fra den her aftale, fordi den ikke gav Enhedslisten politisk indflydelse, og så fordi, at det var en for stor kamel at sluge at konstituere sig med Nye Borgerlige,« siger Reza Javid, der er Enhedslistens spidskandidat til B.T.

Opdateres …