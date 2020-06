Folketinget skal hastebehandle forslag om whistleblower-ordning, så ansatte kan angive snyd med hjælpepakker.

En ny whistleblower-ordning skal sikre, at ansatte kan anmelde deres arbejdsgivers snyd med hjælpepakker uden frygt for at miste jobbet.

Det siger flere partier, forud for at Folketinget torsdag skal hastebehandle et lovforslag om en whistleblower-ordningen.

Erhvervsminister Simon Kollerup (S) har stillet et ændringsforslag til lovforslaget, som skal sikre, at ansatte, der beretter om snyd med hjælpepakkerne, har ret til godtgørelse, hvis mistanken er sand.

Det hilses velkommen af Enhedslistens erhvervsordfører, Victoria Velasquez.

- Jeg er glad for, at ministeren vil imødekomme noget af vores kritik. Så hvis man som whistleblower bliver chikaneret af sin arbejdsgiver eller bliver frosset ude, så kan du få hjælp, siger hun.

Hun frygter dog, at det kan være svært for den enkelte medarbejder at dokumentere, at der er sammenhæng mellem whistleblower-ordningen og de efterfølgende konsekvenser for medarbejderen.

- Derfor mener jeg, at det bør være arbejdsgiveren, der står med bevisbyrden, som det også er i andre sager om eksempelvis social dumping, siger Victoria Velasquez.

Det samme forslag har fagforbundene HK og Teknisk Landsforbund fremlagt i Politiken.

Fagforbundene beretter i avisen om, at ansatte i virksomheder, der har fået lønkompensation under coronakrisen, ikke tør anmelde tilfælde af snyd af frygt for at miste deres job.

I SF er erhvervsordfører Theresa Berg Andersen derfor glad for, at der nu er udsigt til, at en whistleblower-ordning kan blive vedtaget.

- Set i bakspejlet kunne jeg godt have tænkt mig, at whistleblower-ordningen havde været med fra start, siger hun.

- Jeg har også selv fået mails fra folk, der er bevidste om snyd med hjælpepakkerne, så vi bliver nødt til at gøre noget. Vi bakker op, alt hvad vi kan, om den her ordning.

Også i Venstre er der støtte til ordningen - og til erhvervsministerens ændringsforslag. Det siger erhvervsordfører Torsten Schack Pedersen.

- Vi synes grundlæggende, at det er vigtigt, at danskerne kan forvente en skarp kontrol med hjælpepakkerne, for det er store, store beløb vi taler om, siger han.

Han mener, at der i lovforslaget er en god balance mellem hensyn til de ansatte, der indberetter snyd, og til virksomhederne, så ordningen ikke udvikler sig til en "anonym stikkerlinje, hvor man kan skabe problemer for sine konkurrenter".

