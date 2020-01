En boligaftale med indgreb mod udenlandske kapitalfondes opkøb af lejeboliger sår dyb splid i rød blok.

S-regeringen har ingen illusioner om, at forholdet til støttepartiet De Radikale vil blive let. Også blandt de øvrige partier i rød blok har der været frustrationer over De Radikales ageren i forhandlingerne om forståelsespapiret og finansloven.

Nu er frustrationerne for alvor ved at blive italesat. Efter at De Radikale har varslet forhandlinger med alle partier i blå blok om en boligaftale uden om regeringen, er kritikken taget til.

Enhedslistens medlem af Boligudvalget, Rosa Lund, siger, at partiet ikke vil deltage i forhandlingerne mellem De Radikale og blå blok.

Hun er "meget bekymret" over den måde, De Radikale agerer på.

- Det blev allerede ved forhandlingerne onsdag klart for mig, at det her ikke handler om at smide Blackstone ud af København og stoppe huslejestigningerne, siger Rosa Lund og tilføjer:

- Jeg er meget bekymret over den måde, De Radikale opfører sig på. Jeg troede, det var sådan, at når man indgik en aftale, så overholder alle parterne den. Det ser vi nu ikke sker, siger Rosa Lund.

