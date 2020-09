En ny afsløring viser nu, at den kun 15-pige, som Jeppe Kofod havde sex med under en fest i Socialdemokratisk Ungdom, var i folkeskolepraktik ved Socialdemokratiet på Christiansborg få uger før den dengang 34-årige socialdemokratiske politiker havde sex med hende.

Den afsløring har nu fået Enhedslisten til at ændre mening om, hvorvidt Jeppe Kofod burde være minister. I et interview med B.T. fortæller Rosa Lund, retsordfører for Enhedslisten, at hun ikke havde ansat ham:

Hvad tænker du om de nye oplysninger?

»Jeg er forfærdet over det. Det understreger sagens alvor; at det er langt over stregen, og hvor meget en MeToo-sag, det egentlig er. Vi vidste i forvejen, at det var et ulige magtforhold, fordi han havde undervist på højskolen, men det bliver virkelig understreget her. Det er i den grad en sexchikanesag, og en mand der udnytter sin magtposition,« siger Rosa Lund.

Ændrer den her nye afsløring noget, ift. det du sagde sidst - altså at han godt kan være minister?

»Det er selvfølgelig statsministeren, der bestemmer, hvem der skal være minister. Men personligt ville jeg ikke have udpeget ham. Hvis jeg var statsminister, havde jeg ikke udpeget en socialdemokrat, og ikke udpeget en mand med sådan en sag på nakken. Jeg håber, Socialdemokratiet tager afstand til det her på det kraftigste. Jeg håber, de har indført en politik om, hvad man gør, og hvordan man opfører sig. Og jeg håber, han selv kan se det.«

Sidste gang, vi talte sammen, tog du jo ikke så meget afstand til Kofod som minister, som du gør nu. Skyldes det de nye oplysninger?

»Ja, det gør det. De understreger alt. Han må have vidst, hvor gammel hun var,« siger Rosa Lund.

B.T. har talt med Rosa Lund, inden Jeppe Kofod torsdag aften var ude at undskylde hændelsen med den dengang 15-årige pige fra DSU.

B.T. arbejder på en ny kommentar fra Rosa Lund.