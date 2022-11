Lyt til artiklen

Regeringen er ikke på plads endnu, men det stopper ikke Enhedslisten fra at true med at trække tæppet væk under den.

Over for Jyllands-Posten kommer Mai Villadsen nu med et meget klart budskab til Mette Frederiksen og hendes drømme om en bred regering.

Direkte adspurgt om hun vil modsætte sig dannelsen af enhver regering, der har deltagelse af Moderaterne, er svaret 'ja'.

»Der er et rød-grønt flertal, og det mener jeg, at hun (Mette Frederiksen, red.) bør afsøge i stedet. Så ja,« siger Mai Villadsen til Jyllands-Posten.

Hun slår fast, at Enhedslisten ikke vil være Mette Frederiksens parlamentariske grundlag i en regering, der har deltagelse af Moderaterne, og man vil stemme for en mistillidsafstemning, hvis det skulle ske.

Det er dog ikke som sådan Moderaterne, der får Mai Villadsen til at se rødt. Hun siger, at det i hendes øjne lige så godt kunne være en regeringsdannelse med Liberal Alliance eller Konservative, som ville få Enhedslisten til at stille mistillidsvotum.

Hun fremhæver blandt andet Moderaternes skatteplaner som noget, der er for højreorienteret.