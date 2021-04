Tanja Erichsen besvimede under pressemøde om vaccinationsindsats. Hun har det okay, lyder det.

Under et pressemøde sendt direkte på tv besvimede Tanja Erichsen, der er enhedschef i Lægemiddelstyrelsen, onsdag eftermiddag.

Hun er efterfølgende kommet til bevidsthed igen og har det efter omstændighederne okay. Det fortæller Lægemiddelstyrelsen på Twitter.

For en sikkerheds skyld springer Tanja Erichsen resten af pressemødet over og er taget på skadestuen for at blive tjekket.

- Vores lægemiddelovervågningschef Tanja Erichsen er besvimet under dagens pressemøde, skriver Lægemiddelstyrelsen i sit tweet.

- Hun er ved bevidsthed igen og er efter omstændighederne okay, men hun tager for en sikkerheds skyld en tur med ambulancen til skadestuen for at blive tjekket.

På onsdagens pressemøde nåede Tanja Erichsen at sætte ord på de danske sundhedsmyndigheders beslutning om foreløbigt at droppe brugen af AstraZeneca-vaccinen.

Det vil sige, at den indtil videre udgår af det danske vaccinationsprogram.

På pressemødet talte også Søren Brostrøm, direktør i Sundhedsstyrelsen. Han har efter en pause på grund af Tanja Erichsens besvimelse optaget pressemødet på egen hånd.

/ritzau/