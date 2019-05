Udvalgte områder er ikke en del af Venstres skattestop, som derfor ikke har særlig meget substans.

Venstres skattestop er en tynd omgang, mener politisk kommentator Hans Engell, som begrunder det med, at områder som eksempelvis boliger og tobak ikke er omfattet.

- Løkkes skattestop er en tynd omgang, og det er det først og fremmest, fordi man på boligområdet allerede har et forlig, som får meget store konsekvenser, siger Engell.

Han har svært ved at vurdere, hvor mange vælgere det vil tiltale.

Siden 2001 har Venstre haft et skattestop som styrende princip. For valget i 2019 gælder det, at ingen skat eller afgift bliver sat op, uden at andre skatter eller afgifter bliver sat tilsvarende ned.

En kronjuvel i skattestoppet var, at boligafgifterne blev holdt i ro. I 2016 indgik et flertal dog et forlig, som allerede fra næste år får boligskatten til at stige som følge af et nyt ejendomsvurderingssystem.

Venstre siger, at skattestoppet ikke gælder eksisterende aftaler, som mangler at blive indfaset. Men omvendt gik partiet også til valg på et skattestop i 2015 og lavede boligaftalen efter.

Under alle omstændigheder vil en del boligejere derfor ikke kunne betragte det som et skattestop.

- De nuværende boligejere må regne med, at deres ejendomme falder i værdi, og de nye boligejere skal betale mere, siger Hans Engell.

Desuden undtager Venstre tobak fra skattestoppet, da partiet overvejer at hæve afgifterne.

Hans Engell kalder det for det endelig bevis på, at VLAK-regeringen er historie.

- Løkkes pressemøde i dag var en endelig afsked med VLAK-regeringen, for det var sammen med velfærdsudspillet på ingen måde imødekommende overfor LA og K. Man har slet ikke indtryk af, at han har forsøgt at skabe en fælles valgplatform med de to andre partier, siger han.

/ritzau/