Både Jan E. Jørgensen og Marcus Knuth fratages ordførerskaber for at dæmpe gemytterne, lyder analysen.

København. Venstres ordførerrokade er en feberredning, der handler om, at man sætter to repræsentanter for yderpunkterne i Venstre til at varetage nogle andre områder.

Sådan lyder forklaringen fra politisk kommentator Hans Engell på, at Venstre torsdag fratager Jan E. Jørgensen ordførerskabet for indfødsret, mens Marcus Knuth fratages ordførerskabet for udlændinge.

Ved at samle ordførerskaberne hos én person, undgår man, at der hele tiden er en fra hver fløj, der udtaler sig i en anden retning, lyder logikken.

- Det er resultatet af et enormt opgør om Venstres udlændingepolitik, der understreger, hvor hårdt opgøret er internt i Venstre.

- Det er Løkke (statsminister Lars Løkke Rasmussen, red.) og ledelsen i øvrigt, som skærer igennem og siger, at vi beder Jan E. Jørgensen om at koncentrere sig om EU og noget andet, og man sætter Marcus Knuth til noget andet, siger han.

Marcus Knuth får ansvaret for innovation, hvor Sophie Løhde (V) er minister. Jan E. Jørgensen bliver kommunalordfører og fortsætter som EU-ordfører.

Fremover får Mads Fuglede hele ansvaret for udlændinge, integration og indfødsret. Han er dermed hurtigt steget i graderne i Venstre, selv om han ikke blev valgt ind ved valget i 2015.

På Christiansborg er han kendt som suppleantens suppleant, da han endte som 2. suppleant. Sidste år fik han dog muligheden i Folketinget.

- De har afspejlet en stor fløjkrig, og Mads Fuglede har som den store vinder vist, at han kan balancere. Selv om han tilhører strammerlinjen, gør han det på en mere neddæmpet måde oratorisk og politisk, siger Hans Engell.

I årevis har Venstre forsøgt at udstille udlændingestridighederne i Socialdemokratiet. Men på det seneste er det Venstre, der har været splittet i udlændingedebatten og bøvler med interne uenigheder.

Grunden til, at rokaden kommer nu, skyldes ifølge Hans Engell, at der er en bog på vej.

Den er Jan E. Jørgensen medforfatter på, og den har allerede ført til splittelse i gruppen, som flere medier har beskrevet.

I foromtalen står der beskrevet, at han var imod en række episoder, som Venstre har gennemført ved lov.

- Han var imod forbud mod burka og niqab og fandt det ufølsomt, da Inger Støjberg (udlændingeminister, red.) fejrede 50 udlændingestramninger med en kage. Smykkeloven betød, at han havde svært ved at se sig selv i spejlet, står der i omtalen.

