Dårlige målinger har fået DF-medlemmer til at kritisere ledelsen. Det er en ny situation, siger kommentator.

Det er "historisk", at medlemmer af Dansk Folkepartis folketingsgruppe i Politiken kommer med kritik af partiets linje og ledelse.

Det siger politisk kommentator Hans Engell.

- DF har jo haft en intern disciplin, så uanset hvilke meldinger der kom fra ledelsen, og uanset hvor partiet placerede sig, så har der været fuldstændig ro i rækkerne, siger Engell.

- Der har ikke i folketingsgruppen eller i partiorganisationen været andet end ros og opbakning og enstemmig tilslutning til den måde, som partiet har kørt på, fortsætter han.

Kritikken fra DF-medlemmer går på, at ledelsen skulle have vist mere kant til regeringen gennem valgperioden.

Den kommer, efter at Dansk Folkeparti er gået yderligere tilbage i meningsmålingerne.

Partiet står ifølge Ritzau Index, som er et vægtet gennemsnit af meningsmålinger, til 12,3 procent af stemmerne. Ved valget i 2015 fik partiet 21,1 procent af stemmerne.

- Kritikken er også et tegn på, at Dansk Folkeparti er blevet et helt almindeligt parti. Det vil være nøjagtig samme situation i alle andre partier, hvis man står foran et mega valgnederlag, siger Hans Engell.

- I det tilfælde vil der være nogle bezzerwizzere i partiet, der har forklaringer på, at partiet burde have gjort noget andet.

/ritzau/