Selv om coronapolitik er på alles læber, så har regeringen ikke sluppet fokus på udlændinge, mener kommentator.

Fokus på corona har længe lagt låg på udlændingepolitikken, men nu lægger regeringen an til det, udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) kalder "anden halvleg".

Ifølge politisk kommentator Hans Engell betragtes udlændingepolitikken slet ikke som et overstået kapitel på trods af dvalen.

- Mette Frederiksen har i den grad anslået en strammere tone. Hele denne bølge to imod den radikaliserede islamisme er også en del af det, siger Hans Engell.

Med udtrykket "bølge to" henviser Engell til et interview med Tesfaye i Jyllands-Posten torsdag. Her taler ministeren om, at bekæmpe de antidemokratiske værdier, som nogle indvandrere fra muslimske lande har medbragt til Danmark.

/ritzau/