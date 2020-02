De Radikale og Venstre er enige om, hvordan pulje på 100 millioner kroner til grøn transport skal bruges.

Med det fælles udspil til grøn transport fra De Radikale og Venstre, har de to partiers samarbejde ifølge politisk kommentator Hans Engell fået en mere formel karakter.

- Hidtil har det mest været Jakob Ellemann-Jensen (Venstres formand, red.) og Morten Østergaard (leder for De Radikale, red.), som har flettet fingre, men nu er vi inde i en fase, hvor de begynder at lave politik sammen.

- Jeg læser det først og fremmest som politisk drilleri. Men det er interessant, hvor meget de kan bruge det, siger Engell.

Udspillet fra regeringens støtteparti De Radikale og Venstre indeholder en række forslag til udmøntning af en pulje på 100 millioner kroner til grøn transport. Puljen kommer fra energiaftalen fra 2018.

Partierne foreslår blandt andet at bruge pengene på lavere afgifter, gratis eller billig passage over Storebælt og gratis opladning af elbiler. Alle forligspartierne bag energiaftalen skal dog være enige om udmøntningen.

Morten Østergaard har i den seneste uge ikke lagt skjul på, at han i stigende grad vil forsøge at samarbejde med Venstre. Det skal blandt andet være om arbejdsmarkedspolitik, på erhvervsområdet og i europapolitikken.

Udmeldingen kom i Politiken, efter at S-regeringen i slutningen af januar indgik et boligforlig med SF, Enhedslisten, Alternativet og Dansk Folkeparti, der normalt hører til blå blok.

Mens flirten mellem De Radikale og Venstre måske kan blive besværlig for regeringen, kan den ligefrem blive farlig for Jakob Ellemann-Jensen, vurderer Hans Engell.

- Da han blev formand, sagde han, at hans vigtigste opgave ud over at få ro i rækkerne i Venstre var at samle blå blok. Det mål kan han komme til at ødelægge for sig selv, hvis han bruger mere tid på De Radikale end på blå blok, siger Hans Engell.

/ritzau/