Den fungerende formand deler på ny vandene med kommentar om, at sexismedebat er ved at "gå helt over gevind".

Som Moses delte Det Røde Hav, deler Inger Støjberg vandene i Venstre, men til forskel fra den israelske befrier, har den fungerende formand svært ved at få alle til at følge sig.

Det ses i debatten om sexisme, som er blusset op på ny, hvor Støjberg mener, at debatten er ved at "gå helt over gevind". Det har ført til, at en række Venstre-medlemmer har undsagt hende, fordi de mener, at hun afsporer debatten.

Ifølge politisk kommentator Hans Engell viser det, at hun deler vandene for meget til at blive formand. I øjeblikket er hun fungerende formand, fordi Jakob Ellemann-Jensen kommer sig efter en rygoperation.

- Tanken om Støjberg som partiformand er umulig, for hun vil komme til at splitte partiet. Men hun har heller ikke ambitionen, for hun ved det udmærket godt selv. Så der er ikke nogen udsigt til, at hun pludselig skulle række ud efter formandsposten, siger han.

I stedet vil hun gerne være med i ledelsen og have indflydelse, mener han.

At Støjberg deler Venstre, har i årevis være tydeligt i udlændingepolitikken, hvor en stor del af partifællerne er enige med hende, og en mindre del er kritiske.

Meget kort efter Støjbergs udmelding skrev 22 Venstre-medlemmer et debatindlæg i Berlingske, hvor de direkte undsagde Støjberg.

Den seneste tid har Venstre-profiler som Eva Kjer Hansen, Ulla Tørnæs og Pia Allerslev udtrykt sig på en måde, der kan tolkes som uenighed med Støjberg.

Støjberg siger klart, at ingen skal acceptere krænkelser. Men en del læser hendes udtalelser som et forsøg på at afspore debatten, når hun også siger, at "selv helt uskyldige komplimenter om kvindes udseende kan blive udlagt som sexisme."

Pudsigt nok skrev Ellemann for en uge siden, at debatten netop ikke handler om, at man "ikke kan give et kompliment længere", men om opmærksomhed på sexisme.

Den hurtige reaktion fra Venstre-medlemmerne viser Engell, at såret fra formandsopgøret samt kampen om næstformandsposten for et år siden ikke er helet.

- Der skal meget lidt til, før de sår, der er ved at hele, bryder op igen. Støjberg skal stort set ikke sige ret meget, før nogen føler sig provokeret, og vi er tilbage i det gamle opgør, siger han.

Ifølge Ekstra Bladet skulle hun efterfølgende have sendt en brandslukningsmail. Emnet er til debat på Venstres gruppemøde torsdag.

/ritzau/