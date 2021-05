Regeringen har ikke kunnet tilfredsstille alle parter i beslutning om mødre og børn i Syrien, vurderes det.

Det var en beslutning mellem pest eller kolera.

Sådan lyder det fra politisk kommentator Hans Engell, efter at regeringen på et pressemøde har sagt, at den vil arbejde på at hente tre danske mødre og deres i alt 14 børn til Danmark fra syriske fangelejre.

Tidligere har regeringen ellers været modstander af at hente mødrene og deres børn til Danmark.

Men det har ændret sig blandt andet på grund af en taskforce, som har skullet komme med anbefalinger til, hvad der skulle ske med mødrene og deres børn.

For regeringen har det uanset hvad ikke været muligt at tilfredsstille alle parter på én gang, vurderer Hans Engell.

- Regeringen har stået i en situation, hvor det var et valg mellem pest eller kolera.

- Ligegyldigt hvilken beslutning, den traf, så ville der komme meget skarp kritik, og så ville man være i en vanskelig situation, siger Hans Engell.

Regeringens beslutning om at hente mødrene og deres børn til Danmark sker også efter pres fra støttepartierne De Radikale, SF og Enhedslisten.

Omvendt har partier som Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti hele tiden talt for, at man hverken skulle have mødre eller børn til Danmark.

Argumentet har været, at kvinderne tidligere har meldt sig under fanerne hos Islamisk Stat (IS).

Selv om regeringen med statsminister Mette Frederiksen (S) i spidsen er vendt rundt i sagen, så vurderer Hans Engell ikke, at det vil koste Socialdemokratiet en masse vælgere ved næste valg.

- Det er jo svært for Danmark at forlange, at andre lande skal tage deres afviste statsborgere i Danmark tilbage, hvis vi herhjemme samtidig siger, at vi ikke er klar til at tage danske statsborgere tilbage.

- Et eller andet sted må der altså være en konsekvens af, at det, vi forlanger af andre lande, må vi også selv kunne tage ansvar for.

- Man kan så undre sig over, at Mette Frederiksen ikke kunne se, at det nok var der, at sagen ville lande, siger Hans Engell.

For Mette Frederiksen ligger der nu en opgave med at overbevise vælgerne om, at Socialdemokratiet ikke har ændret kurs på udlændingepolitikken.

Det vurderer politisk kommentator Jarl Cordua.

Specielt de vælgere, som Socialdemokratiet har kapret fra Dansk Folkeparti, skal overbevises om, at de kan stole på partiets linje, siger han.

- Hun har en meget stor opgave de næste timer med at overbevise dem om, at det her var en enlig svale, men at man stadig står for en stram udlændingepolitik, og at man stadig er benhård over for IS-kvinder, siger Jarl Cordua.

Mette Frederiksen deltog ikke ved tirsdagens pressemøde.

Det gjorde i stedet fra regeringen udenrigsminister Jeppe Kofod (S), justitsminister Nick Hækkerup (S) og social- og ældreminister Astrid Krag (S).

