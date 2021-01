Det er tunge V-medlemmer, der støtter Støjberg. Men hun er stadig på vej ud af Venstre, tror kommentator.

Inger Støjberg er formentlig på vej ud af Venstre.

Det vurderer politisk kommentator Hans Engell, efter et flertal i Folketinget - herunder et flertal i Venstres folketingsgruppe - har besluttet, at de vil stemme for en rigsretssag mod hende.

- Jeg tror, hun er på vej ud af Venstre, og jeg tror, at vi skal se hende som løsgænger i en periode, siger Hans Engell.

- Der er intet, der tyder på, at hun har planer om at stoppe som politiker, og jeg har svært ved at se, at hun skulle sidde på bagerste række, lyder det fra kommentatoren.

Meldingen kommer, efter blandt andre Socialdemokratiet og Venstre har tilkendegivet deres holdning vedrørende en rigsretssag mod Inger Støjberg.

Socialdemokratiet stemmer for, mens Venstre også er for en rigsretssag, men her kræver man ikke partidisciplin. 9 ud af 41 folketingsmedlemmer vil stemme imod en rigsretssag.

Blandt dem er navne som Preben Bang Henriksen, Kristian Pihl Lorentzen, Britt Bager foruden Støjberg selv.

- Det er jo folk med noget tyngde i gruppen, som har valgt at stemme nej. Det er bestemt ikke nogen ubetydelig gruppe, siger Hans Engell.

Alligevel vurderer Engell ikke, at Støjberg anser det for optimalt at blive.

- Problemet er jo lidt, at det ikke er rart at sidde i en folketingsgruppe, der i forvejen befinder sig i en dyb krise, og hvor partiets mangeårige formand og statsminister har meldt sig ud (Lars Løkke Rasmussen, red.).

- Du vil have en rigsretssag, der formentlig kører i halvandet år, og der er det jo ikke rart at sidde i en folketingsgruppe, hvor størstedelen har stemt for, at du er skyldig, siger han.

Hvornår man kan forvente en eventuel udmeldelse, er svært at spå om, mener Hans Engell.

Uanset hvad efterlader miseren V-formand Jakob Ellemann-Jensen svækket.

- Det er et parti i dyb krise. Nu rejser Løkke, og det løser jo ikke noget. Så har vi Inger Støjberg og en rigsret, og det er heller ikke noget, der får folk til at vælge Venstre. Tværtimod vil mange være enige med Støjberg og klar til at forlade Venstre med hende, siger han.

/ritzau/