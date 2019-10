Det bliver svært for Wammen at få pengepung til at mødes med støttepartiers forventninger, mener kommentator.

I sidste uge fremlagde S-regeringen sit forslag til en finanslov for næste år, og mandag tages der hul på de første møder med partierne om finansloven.

Med partiernes ønsker, der er fremsat, bliver det ikke helt nemt at enes om en aftale, vurderer politisk kommentator Hans Engell.

- Folketingets åbningsdebat viste, at der er meget langt fra de krav, som en række af partierne stiller til kommende års finanslov, og til de penge der er i kassen. Så jeg tror, at vi får et ganske besværligt forløb, siger han.

I modsætning til tidligere, hvor regeringen har haft et regeringsgrundlag, så har den socialdemokratiske regering i samarbejde med De Radikale, SF og Enhedslisten et fælles såkaldt forståelsespapir.

Engell regner derfor med, at den kommende finanslov vil holde sig nøje til det fælles forståelsespapir.

Onsdag offentliggjorde regeringen sit forslag til en finanslov. Her lagde den op til store investeringer i velfærd, politi og skattevæsnet i 2020. Samlet præsenterer udspillet udgifter for 11,2 milliarder kroner og indtægter for fem milliarder kroner.

Støttepartierne har dog på flere områder kritiseret forslaget.

Kritikken går blandt andet på fortsatte besparelser på uddannelse, ønske om flere penge til psykiatrien og flere penge til at indføre minimumsnormeringer i vuggestuer og børnehaver.

Engell vurderer, at det bliver vanskeligt for regeringen at få pengene og ønskerne til at passe.

- Det, der bliver det allersværeste for Wammen, er, at få pengepungen til at mødes med de forventninger, som støttepartierne har. Det bliver nogle forhandlinger, hvor nogen virkelig kommer til at give sig, siger han.

- Den helt store udfordring bliver at få talt forhandlingerne ned til et niveau, hvor der er en sammenhæng mellem økonomi og det, de vil. Det kan godt være, at de andre partier kan tage det lidt roligere. Men Socialdemokratiet og De Radikale vil ikke acceptere en finanslov, som af nogen kan betegnes som økonomisk uansvarlig.

Mandag og tirsdag har finansministeren inviteret de 13 resterende partier til sættemøder, og de kommer til møde enkeltvis.

I sidste ende venter Engell en finanslov med støtte fra regeringen, støttepartierne samt muligvis Alternativet. Men finansministeren vil formentlig stadig bruge en del tid på at forhandle med blå partier, lyder det.

- Jeg tror, at han vil prøve at holde dem på reservebænken, så hvis noget går helt galt i det her forløb, så har han en mulighed for at trække dem ind og forhandle med dem, siger han.

/ritzau/