Partier kritiserer, at Jeppe Kofod (S) har en ministerpost trods sag fra 2008 om sex med 15-årig.

Det kommer ikke til at få konsekvenser for udenrigsminister Jeppe Kofod (S), at der nu rippes op i en sag fra 2008 om seksuelt samvær med en 15-årig pige.

Det vurderer politisk kommentator Hans Engell, efter at Alternativet har sluttet sig til en kritik fremsat af De Radikale.

Partierne kritiserer, at Kofod - trods sagen fra 2008 - har fået en ministerpost.

- I 2019, da vi havde valg, og Mette Frederiksen dannede regering med Jeppe Kofod som minister, var sagen kendt, belyst og afsluttet.

- Så hvis det er et problem, skulle det have været dengang, man gjorde det gældende. Der havde været rig mulighed for at få det frem i forhandlingerne, lyder det fra Hans Engell.

Torsdag i sidste uge sagde Samira Nawa, ligestillingsordfører hos De Radikale, at partiet ikke ville have givet Kofod en ministerpost.

Det skyldes sagen fra 2008, hvor han som 34-årig - da han sad i Folketinget - havde seksuelt samvær med en 15-årig pige fra partiets ungdomsparti. Det skete til et DSU-møde i Esbjerg, hvor Jeppe Kofod skulle holde oplæg.

Mandag har Alternativet så sluttet sig til kritikken.

- Det er dårlig dømmekraft af Mette Frederiksen at udpege ham som udenrigsminister, siger leder Josephine Fock til Politiken.

Hans Engell hæfter sig ved, at Jeppe Kofod er folkevagt ved flere valg siden sagen - senest ved valget til Europa-Parlamentet i 2014.

- Jeg tror, at langt det største flertal på Christiansborg vil sige, at det her ikke er relevant. Det ligger mange år tilbage, og sagen må betragtes som afsluttet.

- Kofod er udnævnt til udenrigsminister, og det var ved forhandlingsbordet, at man skulle have gjort indvendinger, lyder det fra Hans Engell.

I forbindelse med Alternativets kritik mandag, siger Socialdemokratiets politiske ordfører, Jeppe Petersen, at det må være muligt at komme tilbage efter en alvorlig sag.

- Når en sag stammer fra efterhånden mange år siden, den blev håndteret med stor alvor og konsekvenser, fordi det var en alvorlig sag, så må det også være muligt på et tidspunkt at vende tilbage, siger han til Politiken.

