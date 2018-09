Morten Østergaard har ikke en samlet R-gruppe bag sig i strid med S, mener politisk kommentator, Hans Engell.

Nyborg. De Radikale er uenige om, hvorvidt partiet skal føre en benhård linje mod Socialdemokratiet om udlændingepolitik, og partileder Morten Østergaard har ikke fuld støtte i folketingsgruppen.

Det siger politisk kommentator Hans Engell før De Radikales landsmøde, der starter lørdag på Hotel Nyborg Strand.

For nylig affyrede Socialdemokratiets Mogens Lykketoft (S) en bredside mod De Radikale i Politiken. Han anklagede sin gamle regeringspartner for at stoppe S og bane vej for Dansk Folkeparti i Løkkes næste regering.

- Lykketofts indlæg havde helt klart adresse til en del af Det Radikale Venstre. Det er blandt andet Marianne Jelved, Martin Lidegaard, Ida Auken og Lotte Rod samt flere i baglandet, som ser kritisk på kursen over for Socialdemokratiet, mener Hans Engell.

- Lykketoft mindede om, at De Radikale selv har spillet hard ball. Senest da de skulle danne regering i 2011.

Da måtte Mette Frederiksen (S) som beskæftigelsesminister i Helle Thornings (S) S-R-SF-regering forringe efterløn og forkorte dagpenge til to år, fordi De Radikale havde flertal for reformen med Løkke og DF, påpeger Hans Engell.

- Det var ved at slå Socialdemokratiet til blods. De Radikale ville ikke give sig. Som (daværende partileder Margrethe) Vestager sagde: Sådan er det jo. Dette er et advarselssignal til De Radikale fra en S-nestor, mener den politiske kommentator.

Landsmødet bliver spændende efter partiets historiske brud med S. Mette Frederiksen vil kun danne en rød S-mindretalsregering. Omvendt kræver Morten Østergaard skriftlige garantier for at støtte hende, påpeger Hans Engell.

- Der er skabt en virkelig hård kant mellem de to partier. De har historisk samarbejdet og siddet i regering i rigtig mange år. Ved landsmødet vil jeg lytte nøje efter, om der er opbakning til Morten Østergaards linje, siger Hans Engell.

/ritzau/