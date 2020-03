Debat om regeringens politisering af embedsværket er tilbage efter udtalelse fra pressechef, siger ekspert.

Venstre har fået ny ammunition i debatten om, hvorvidt den socialdemokratiske etpartiregering er ved at politisere embedsmandsværket.

Det vurderer politisk kommentator Hans Engell, efter at Finansministeriets nu forhenværende pressechef Sigga Nolsøe om sin fratrædelse 29. februar skrev til Ritzau:

- Jeg kan bare sige, at det er en svær stilling at have, hvis man ikke er professionel socialdemokrat.

Tidligere har oppositionen kritiseret, at mange nyansatte pressechefer efter regeringsskiftet havde relation til Socialdemokratiet eller til nyudnævnte ministre.

Statsminister Mette Frederiksen (S) er kaldt til forespørgselsdebat om de mange socialdemokratiske pressechefer. En historie Berlingske først beskrev.

- Pressechefens hjertesuk vil selvfølgeligt blive trillet ind på banen under den kommende folketingsdebat.

- For det vil bekræfte Venstre og oppositionen i, at socialdemokraterne har politiseret embedsværket. Der har været rigtigt meget diskussion af det, siger Hans Engell.

Pressechefer er embedsfolk og bør ikke være politiske. Særlige rådgivere derimod er politiske ansatte og nært tilknyttede den person, der er minister.

- Normalt har pressechefer været journalister eller kommunikationsfolk uden et særligt partikort i lommen. Alle accepterer, at særlige rådgivere er politiske, men det gælder ikke for pressecheferne.

- Så diskussionen er farlig og ubehagelig, for man kan diskutere, om der er en begyndende partipolitisering af embedsværket, siger Hans Engell.

Sigga Nolsøe har ikke uddybet sin kommentar yderligere. Og Hans Engell understreger, at der kan være andre årsager til fratrædelsen.

- Og man skal huske, at alle departementscheferne har sagt god for ansættelserne af pressechefer. Så det højeste niveau i embedsværket har godkendt fagligheden, siger Hans Engell.

