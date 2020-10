Løkke kaldte forslag om tidligere pension for et bluffnummer, men kommentator roser regeringens nye aftale.

Der var ikke stor tiltro til forslaget, da nuværende statsminister Mette Frederiksen (S) for knap to år siden lancerede ideen om en ret til tidlig pension for dem, der har været længst tid på arbejdsmarkedet.

Daværende statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) kaldte forslaget for et "bluffnummer", men natten til lørdag indgik regeringen en aftale.

Politisk kommentator Hans Engell mener, at aftalen er en milepæl i dansk politik.

- Det er en meget stor og meget markant sejr for Mette Frederiksen.

- Det var før og under valgkampen en mærkesag for hende, og det var ved siden af kravet om en etpartiregering det eneste ultimative krav, og det eneste hun har gjort til et muligt valgtema, hvis hun ikke fik det igennem, siger Hans Engell.

Udfordringen har været at lappe på forringelsen af efterlønnen og den automatisk stigende pensionsalder.

Engell understreger, at det har været regeringens allerhøjeste mål i denne periode.

- Det er en milepæl i dansk politik, som de har nået med dette resultat, siger han.

Regeringen indgik aftalen natten til lørdag med SF, Enhedslisten og Dansk Folkeparti.

Ifølge Hans Engell var der forventninger om, at forhandlingerne ville være så svære at nå i mål med, at de kunne ende i Finansministeriet eller Statsministeriet.

Men det lykkes beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) at indgå en aftale.

- Det har placeret Peter Hummelgaard som en af de absolut sandsynlige afløsere, den dag Mette Frederiksen træder af som S-formand. Det har placeret ham i superligaen i Socialdemokratiet, siger Hans Engell.

/ritzau/