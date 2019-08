Det er en opsigtsvækkende hård kritik, som Søren Pape Poulsen (K) udtrykker af Venstres formand, lyder det.

Formanden for De Konservative, Søren Pape Poulsen, har efter ugers stilhed taget bladet fra munden og delagtiggjort offentligheden i, hvad han mener om Lars Løkke Rasmussens (V) håndtering af den netop overståede valgkamp.

Og det er ikke pænt.

- Det er et svigt, når man dagen før valget siger, at nu har jeg ikke længere det borgerlige Danmark som førsteprioritet. Farvel til det.

- Farvel til mine regeringspartnere. Farvel til VK-samarbejdet. Det hele røg ned i kloakken, siger Søren Pape Poulsen til Berlingske.

Citatet er blot et af mange, hvor Lars Løkke Rasmussen får med grovfilen af den konservative formand.

Det cementerer en yderst alvorlig krise i den borgerlige blok, mener politisk kommentator Hans Engell.

- Det er en særdeles opsigtsvækkende kritik, som Pape kommer med af Løkke. Det er usædvanligt, at han gør det så personligt og så skarpt. For eksempel, når han siger, at Løkke har hældt det hele i kloakken.

- Han siger jo faktisk, at Løkke ikke er De Konservatives statsministerkandidat. Det tegner en borgerlig krise, der er dybere, end vi har set de sidste 20 år.

Der har ellers været ganske stille fra De Konservative om Løkkes håndtering af valgkampen.

Det var i forventning om, at Venstre ved sit gruppemøde i sidste uge igen ville påtage sig rollen som leder af oppositionen, fortalte Søren Pape Poulsen til avisen.

Da Venstre på gruppemødet slog fast, at partiet stadig ser en SV-regering som en mulighed, ville formanden ikke længere holde sin utilfredshed for sig selv.

Og kritikken kan få konsekvenser for Lars Løkke, mener Hans Engell.

- Selvfølgelig får det en betydning, fordi det nu står klart for Venstre, at de andre blå partier i blokken ikke ser Løkke som en naturlig leder af et kommende blåt samarbejde. Og det er Venstre nødt til at forholde sig til.

- Det er svært at se de blå partier mødes ovre på Løkkes kontor og sidde hyggeligt omkring kaffekanden og snakke politik, når den konservative leder mener, at han har hældt deres fælles regeringsprojekt ned i kloakken, siger han.

Lars Løkke Rasmussen ønskede ikke at medvirke i et interview med Berlingske.

I stedet kommenterede Venstres politiske ordfører, Jakob Ellemann-Jensen kritikken.

- De eneste, der har sendt noget ned i kloakken, hvis man skal bruge det udtryk, er vælgerne. Det havde ingen gang på jord at fortsætte med den regering, der var. Det kunne en blind mand føle med sin stok, sagde han til avisen.

