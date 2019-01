Regeringen genbruger gamle idéer i nyt udspil. Signal om, at folketingsvalget er på vej, vurderer Hans Engell.

Regeringen præsenterede torsdag et nyt udspil, der skal skubbe endnu mere gang i væksten i hovedstaden.

- Vi har gjort rigtig meget for yderområderne, og nu præsenterer vi mere end 100 initiativer, som skal skabe vækst i hovedstaden, sagde erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) på pressemødet.

Men ifølge politisk kommentator Hans Engell er udspillet ukonkret og "én stor, blandet landhandel".

- Det virker lidt, som om der er fem-seks ministre, der har tømt deres skuffer og lagt det sammen i en plan.

- Det er et helt klart signal om, at valgkampen er i gang. Vi mangler bare valgdatoen. Det er jo ikke en konkret handlingsplan, siger han.

Rasmus Jarlov forklarede ved torsdagens pressemøde, at resten af landet ikke vil komme til at betale for udspillet.

Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) uddybede, at "det koster ikke noget at give alle muligheder for udvikling i hovedstaden".

Hvis det er sådan, regeringen ser på udspillet, "så sender det jo et klart signal om, at det bare er et katalog over en masse gode idéer", vurderer Engell.

- Det er lidt af en tilståelsessag, hvis de virkelig mener, at den her plan ikke koster noget.

- Der er jo ingenting, der kommer ud af ingenting, undtagen lommeuld. Heller ikke hovedstadsplaner, siger han.

Københavns overborgmester, Frank Jensen (S), mener, at regeringen glemmer, at flere arbejdspladser, flere borgere og udbygning af vejnettet i hovedstaden vil give større luftforurening.

- Der savner jeg, at man fra regeringens side - og bredt på Christiansborg - tager et fælles ansvar for, at luften skal være så ren, at man med god samvittighed kan bo og leve i København med sine børn, siger Frank Jensen.

Kristian Thulesen Dahl (DF) er en anden af de politikere, der torsdag har været ude efter regeringens udspil. Han er i tvivl om, hvorvidt regeringen stadig kæmper for et "Danmark i balance".

Ifølge partilederen kan København sagtens klare sig selv.

- De fleste, der besøger københavnsområdet, vil opleve, at vores hovedstad allerede nu buldrer afsted.

- Det er fint med ambitioner for vores dejlige hovedstad. Men når nu København i forvejen har stor vækst, bør man så ikke i stedet have mere fokus på resten af Danmark?, spørger han i en pressemeddelelse.

/ritzau/