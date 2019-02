Politisk kommentator Hans Engell mener, at Margrethe Vestagers og DF's holdninger er helt forskellige.

En stor fodfejl og et fejlskud, der vil noget.

Sådan karakteriserer politisk kommentator Hans Engell den opbakning til Margrethe Vestager som en mulig kommende formand for EU-Kommissionen, som Dansk Folkepartis næstformand, Søren Espersen, tilkendegav onsdag.

- Jeg må bare sige, at det er forårskuller og en fodfejl af de store, siger Hans Engell.

Han påpeger, at Dansk Folkeparti og EU's nuværende konkurrencekommissær, Margrethe Vestager, der har været partileder for De Radikale og minister i flere omgange, ikke har ret meget til fælles politisk.

- Hun står for yderligere integration, og hun er medlem af Alde-gruppen, der er den mest føderale del af Europa-Parlamentet.

- Hun står i dansk indenrigspolitik for alt det, som Dansk Folkeparti har hadet. Så at pege på hende som formand for EU-Kommissionen er fuldstændig ude i hampen.

- Jeg ved ikke, hvad der er gået af Søren Espersen. Det er virkelig et fejlskud, der vil noget, siger Hans Engell.

Søren Espersen fik da også hurtigt taget afstand til sine egne udtalelser. Det skete efter en dialog med DF-formand Kristian Thulesen Dahl.

- Jeg vil sige det på den måde, at jeg har fortrudt, at jeg har ladet mine strøtanker komme ud på den måde.

- Det har jeg fortrudt. Og jeg har haft en god lang snak med vores formand, og jeg vil ikke stå fast på det, sagde Søren Espersen tidligere torsdag til Ritzau.

Hans Engell undrer sig over, at en garvet politiker som Søren Espersen i den grad træder ved siden af den partipolitiske linje.

Yngre kræfter i partiet har tidligere også været ude med uheldige udtalelser.

Sidste år kom medlem af Europa-Parlamentet Anders Vistisen galt af sted, da han sagde, at han kun kunne se sig selv genopstille til Europa-Parlamentet, hvis det blev som partiets spidskandidat.

Det blev han ikke. Partiledelsen indstillede i stedet Peter Kofod, som havde bakket Anders Vistisen op.

Søren Espersen, der er formand for Udenrigspolitisk Nævn, har en noget højere status internt i Dansk Folkeparti, vurderer Hans Engell.

Spørgsmål: Betyder det noget internt for Søren Espersens position, at han kommer til at sige sådan noget her?

- Nej, det gør det ikke. I dansk politik er der plads til, at der laves nogle skævere. Men denne her virker komisk. Vi nærmer os både folketingsvalg og EU-valg, og der er ikke plads til så mange skævere.

- Dansk Folkeparti har jo en relativt stram disciplin, og det gør det jo lidt sværere at holde nogle af ordførerne på plads, når en af partiets ledende folk laver sådan et koks som det her, siger Hans Engell.

Dansk Folkeparti ligger ifølge meningsmålingerne til at få tilbagegang ved det kommende valg til Folketinget.

Hans Engell mener, at det er en konsekvens af, at partiet indtager en central placering, når beslutningerne træffes i dansk politik.

- Det er den pris, De Radikale også har betalt gennem mange år, at det kan være svært både at holde på mandaterne og samtidig også være placeret der, hvor man afgør, om det er de blå eller røde, der skal til magten, siger han.

