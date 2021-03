Det tegner til, at de ældre børn snart kan vende tilbage i skole forud for forhandlingerne om en endelig plan.

Der kan ventes en bred aftale om en endelig plan for genåbningen af dele af Danmark. Men det bliver ikke med alle Folketingets partier.

Forhandlingerne mellem partilederne går i gang fredag formiddag, og den brede enighed om håndteringen af coronapandemien er væk. Politisk kommentator Hans Engell forventer derfor en armlægning om, hvad der kan genåbne.

- Tonen imellem dem er blevet skarpere, og forskellen er også blevet mere tydelig. Regeringen skal nok få flertal for en plan. Men jeg tror ikke, det bliver med alle partier, siger Hans Engell.

På forhånd tegner det til, at der er flertal for at sende børn i 5. - 8. klasse tilbage i skole på den ene eller anden måde engang efter påske i starten af april.

Desuden vil særligt de blå partier kæmpe for detailhandlen og liberale erhverv.

- Armlægningen bliver, at de blå partier er klar til at gå en del længere end regeringen. Men de røde og særligt Enhedslisten er ikke klar til at gå længere, end smittetallene giver sikkerhed for. Forløbet er i det krydsfelt, siger Hans Engell.

