Alternativet vil selv have statsministerposten, men risikerer at bringe de blå til magten, siger Hans Engell.

København. Det virker uigennemtænkt og uden mening, at Alternativets politiske leder, Uffe Elbæk, erklærer sig klar som statsministerkandidat.

Det siger politisk kommentator Hans Engell om beslutningen fra Alternativet, der kom tirsdag aften.

- Det er det rene cirkus. Det er et parti med få mandater, som tilmed står til tilbagegang. Han må vide, at der ikke er en kinamands chance for, at andre vil pege den vej. Det har ingen gang på Jorden, siger Hans Engell.

Uffe Elbæk slår fast, at han ikke vil pege på andre kandidater end ham selv.

Dermed kan Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, ikke regne med mandaterne, hvilket kan bringe statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) til magten igen.

Den frygt vil koste Uffe Elbæk vælgere ifølge den politiske kommentator.

- Han risikerer at blive til grin, og at vælgere med sympati for Alternativet ikke vil stemme på partiet, fordi de ikke vil løbe risikoen for, at Løkke bliver statsminister.

- Tager vi meningsmålingerne, som de er nu, vil der komme et blåt flertal, hvis han mener det alvorligt. Man kan forestille sig, at der kommer til at ske andre ting, når stemmerne er talt op, siger Hans Engell.

Ifølge Uffe Elbæk sker det for at gøre op med præsidentvalgkampen. Det er desuden et fravalg af Mette Frederiksens udlændingepolitik og for at sætte fokus på klima som det altoverskyggende fokus.

Hans Engell tror, at det blandt andet er et udtryk for, at rød blok er frustreret over det stadigt tættere samarbejde mellem Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti.

Det er under et år siden, at Uffe Elbæk sagde, at han under næste valgperiode vil overlade styringen af partiet til en anden.

- Det går hurtigt i det parti, siger Hans Engell.

