Statsministeriet får flere ansatte, flere ministre indtræder i magtfulde udvalg, og en ny stabschef er fundet.

Da statsminister Mette Frederiksen (S) efter valget sidste år overtog Statsministeriet, oprettede hun et nyt politisk sekretariat og ansatte sin højre hånd Martin Rossen som stabschef.

Det var for at for at styrke Statsministeriet, forklarede hun, men der blev også spekuleret i, om det i højere grad var for at give netop Martin Rossen - hendes mangeårige rådgiver - en helt afgørende rolle i regeringen.

Nu laver Mette Frederiksen så en større omrokering i sit ministerium, som hun styrker med flere medarbejdere. Og så har hun udnævnt tidligere særlig rådgiver Martin Justesen som ny stabschef efter Rossen.

Ifølge politisk kommentator Hans Engell markerer hun dermed, at hun vil fastholde linjen i Statsministeriet, hvor det er politikere - og ikke embedsværket - der skal afgøre, om regeringen kan føre sin politik ud i livet.

- Der var mange, som var i tvivl om, om det i virkeligheden var Martin Rossen, det hele handlede om og ikke så meget det, at man ville en ny struktur, siger Hans Engell.

- Mette Frederiksen bekræfter, at det, som skal styre den her regering, er politiske prioriteringer og politiske mål, og ikke embedsmænd, siger han.

Mette Frederiksen og Martin Rossen har kørt parløb i næsten et kvart århundrede. Det har været diskuteret, om det i høj grad er Rossens fortjeneste, at Mette Frederiksen er endt som landets statsminister.

Martin Rossen var som den eneste ikke folkevalgte medlem af regeringens to magtfulde udvalg, Koordinationsudvalget og Økonomiudvalget.

Martin Justesen indtræder dog ikke i udvalgene, bemærker Hans Engell.

- Rossen har i høj grad været Mette Frederiksens højre hånd. Især i de sidste 15 år har de kørt et meget tæt parløb, og der er ingen andre, der har haft så tæt et forhold til statsministeren. Derfor vil det nu blive noget andet, siger Engell.

Mette Frederiksen vil styrke Statsministeriet med 15-20 årsværk den kommende tid. Det vil omfatte både chefstillinger og andre medarbejdere. Det vil gøre Statsministeriet større end nogensinde.

Der er afsat 18 millioner kroner fra og med 2021 på finanslovsforslaget til at øge bevillingen til Statsministeriet.

Koordinationsudvalget og Økonomiudvalget, hvor regeringens topministre sidder, bliver også styrket.

Skatteminister Morten Bødskov (S) indtræder som fast medlem af Koordinationsudvalget og beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) indtræder som fast medlem af Økonomiudvalget.

- Der er kommet nogle superministre, som i meget høj grad skal være hendes politiske spydspidser, siger Hans Engell.

- Det er et udtryk for, at Mette Frederiksen har erkendt, at det er hende, som har båret meningsmålingerne, og at tidspunktet er kommet til, at også andre ministre skal helt frem på banen.

Desuden får de særlige rådgivere i Finansministeriet og Statsministeriet mulighed for at side med ved møderne i udvalgene på linje med andre embedsmænd.

