Det er nu Mette Frederiksen og støttepartierne må se, om regeringsforhandlingerne kan briste eller bære.

Mette Frederiksen har taget hul på den afgørende fase af de regeringsforhandlinger, som efter et par dages pause er genoptaget lørdag.

Det vurderer Hans Engell, som er politisk kommentator.

- Vi går nu ind i den afgørende fase, hvor der forhandles konkret på de enkelte områder. Og det er derfra, at de må se, om det kan briste eller bære. Den svære tid er startet nu, siger Hans Engell.

Han regner med, at partierne i hvert fald bliver nødt til at forhandle et par uger endnu, før de kan blive enige.

- Jeg kan ikke se, at de kan blive færdige lige på en studs, siger Hans Engell.

- Det er et meget stort materiale, der er blevet lagt frem. I løbet af de næste dage vil vi finde ud af, om det er noget, der kører relativt enkelt, eller om det bliver meget svært.

/ritzau/