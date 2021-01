Med Løkkes udmelding af Venstre er to af partiets største stemmeslugere på vej væk, siger Hans Engell.

Det kommer på et "ualmindeligt ubelejligt" tidspunkt for Venstre, at den tidligere statsminister og tidligere partiformand Lars Løkke Rasmussen fredag aften har meddelt sin afgang fra partiet.

Det siger politisk kommentator Hans Engell.

Ifølge Engell er det ubelejligt, fordi det sker, samtidig med at Inger Støjberg (V) er gået af som næstformand - og de to er partiets absolut største stemmeslugere.

- Det kommer på et tidspunkt, som er ualmindeligt ubelejligt for Ellemann (V-formand Jakob Ellemann-Jensen, red.).

- Han står med problemer op til halsen i forbindelse med Støjberg-sagen, som jo slet ikke er afsluttet, og pludselig melder partiets største stemmesluger ved sidste valg (Lars Løkke Rasmussen, red.) sig ud.

- De er nu begge mere eller mindre på vej ud af partiet. Så det er Venstres to største stemmeslugere, der står på kanten af at være med i det parti, som for Løkkes vedkommende har været hans politiske hjem i over 40 år, siger Hans Engell.

Han mener, at det kun gør det sværere for Jakob Ellemann-Jensen at genrejse partiet og etablere sig som formand.

/ritzau/