Støjberg var tvunget til at gå af som næstformand, og hun kunne ikke trække den længere, mener Hans Engell.

Tirsdag måtte Venstres næstformand, Inger Støjberg, give efter for formand Jakob Ellemann-Jensens ønske, om at hun skulle træde ned fra posten.

Beslutningen kom efter et ekstraordinært møde i Venstres forretningsudvalg.

Efter Jakob Ellemann-Jensens udmelding søndag om, at han "ultimativt" er klar til at støtte en eventuel rigsretssag mod Støjberg på baggrund af sagen om en ulovlig instruks fra 2016, og efter at Støjberg senere reagerede overrasket på formandens udmelding, var det ifølge politisk kommentator Hans Engell det naturlige udfald.

- Det var helt uundgåeligt. Efter Jakob Ellemann-Jensens udmelding og Støjbergs efterfølgende var der total konfrontation mellem formand og næstformand, og i det opgør måtte Støjberg trække det korteste strå. Hun kan ikke fortsætte som næstformand, når hun er lodret uenig med formanden, siger han.

- Hun valgte konfrontationen og tabte. Det var forudsigeligt. Selvfølgelig vil Venstres ledelse ikke underkende formanden i en sag som den her, siger Hans Engell.

Det er ikke usandsynligt, at Støjberg fortsætter i partiet, i det tilfælde at sagen om den ulovlige instruks ikke fører til en rigsretssag, vurderer Hans Engell.

Derimod må hun forlade partiet, hvis der indledes en rigsretssag, mener han.

- Vurderer advokaterne, at der kan føres en sag, så vil jeg tro, at det fører til, at hun træder ud af partiet.

Hvis det ender sådan, ser han en mulighed for, at Støjberg ender i Nye Borgerlige, hvor partiformand Pernille Vermund har været en af Støjbergs største støtter.

- Jeg vil bestemt ikke udelukke, at det her er første skridt på vejen til, at Støjberg forlader Venstre.

- Man kan sige, at hun og Vermund har et godt forhold, og Nye Borgerlige er nok det parti, der har kastet flest kræfter ind i at støtte og forsvare hende, siger han.

Støjberg skriver på sin Facebook-profil, at hun er trådt tilbage som næstformand, fordi formanden bad hende om det. Hun skrev også, at "det blandt andet skyldes hans manglende tillid til min linje i en række politiske sager".

Venstres forretningsudvalg oplyser i en pressemeddelelse, at "et stort flertal" har "besluttet at bede Inger Støjberg om at trække sig".

Ifølge B.T. støttede 24 ud af de 26 i forretningsudvalget Ellemann-Jensens linje. Blot to bakkede op om Støjberg - og den ene var hende selv.

- Hun kan godt se, at med kun én anden støtte, så ville situationen være den, at hvis de indkaldte til ekstraordinært landsmøde, var hun blevet fyret som næstformand med piber og trommer, siger Hans Engell.

- Der ville hun have fået skylden for at kaste Venstre ud i kaos. I virkeligheden burde hun kunne have forudsagt det her, efter at hun gik hårdt mod ham - nemlig at hun måtte forlade posten, siger han.

