Nyt grønt parti vil markere sig på dagsordener, andre partier allerede sidder tungt på, mener kommentator.

Hans Engell, politisk kommentator, levner ikke det netop præsenterede parti Frie Grønne mange chancer for at komme i Folketinget.

Partiet vil slå sig op på klimaansvarlighed og antiracisme, men det er ikke mærkesager, de kan skille sig nok ud på, lyder analysen fra Hans Engell.

Dertil kommer, siger han, at mange af dem, der måske ville skrive under på en vælgererklæring til Frie Grønne, allerede har gjort det ved Veganerpartiet, som er opstillingsberettiget.

- Der er ikke nogen, der har en klimadagsorden for sig selv, og den antiracistiske dagsorden vil stort set alle andre partier med større eller mindre styrke kunne byde ind på, siger han.

- De skal være helt ekstremt dygtige og meget synlige for at gøre en forskel, siger Hans Engell.

Politiken kan søndag aften berette, at partiet Frie Grønne dannes af de tidligere Alternativet-medlemmer Sikandar Siddique, Uffe Elbæk, Susanne Zimmer samt tidligere kulturborgmester i København Niko Grünfeld.

Hans Engell siger desuden, at partiet er "groet af uenigheden i Alternativet, som i høj grad var et spørgsmål om personer snarere end et egentligt politisk opgør".

Frie Grønne får altså ifølge Hans Engell svært ved at skille sig ud.

Den politiske kommentator bider desuden mærke i, at man har valgt Sikandar Siddique som politisk leder. Det er bemærkelsesværdigt, når Uffe Elbæk er tidligere leder samt medstifter af Alternativet, siger han.

- Jeg er ikke sikker på, at skiftet i politisk ledelse vil give dem mange flere muligheder. Uffe Elbæk kunne nok trække noget mere end den nye leder.

- Jeg gav heller ikke Alternativet mange chancer til at begynde med. Men i takt med, at den grønne dagsorden fik tag i store vælgergruppe, kunne man mærke, at det kunne føre til noget rimelig stort.

- Problemet er bare, at det har de andre partier også opdaget, siger Hans Engell.

Navnet Frie Grønne har været nævnt flere gange, og der har været rygter om, at det skulle blive et nyt parti. Det er dog først nu, det bliver bekræftet.

/ritzau/