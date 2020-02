Det bliver en udfordring for Josephine Fock at være leder, så længe hun ikke sidder i Folketinget, lyder det.

Valget af Josephine Fock som Alternativets politiske leder er ikke særlig alternativt.

Det siger politisk kommentator Hans Engell, efter at Josephine Fock lørdag aften er blevet valgt af partiets medlemmer efter tre runder med afstemninger og i alt seks opstillede kandidater.

- Alternativet har satset på det sikre og det prøvede. Det er tydeligt, de har valgt en, som de kender, som i sin tid var med til at stifte partiet, siger Hans Engell.

- Med valget af hende vælger partiet en, der gerne vil seriøs politik. Hun arbejder for at få indflydelse, og hun vil være en, der arbejder for, at Alternativet kommer til at ligne andre partier mere, siger Hans Engell.

- Spørgsmålet er, om hun kan skabe den forandring eller fornyelse, der er brug for, tilføjer han.

Hans Engell forudser, at det bliver en stor udfordring for Josephine Fock, at hun ikke sidder i Folketinget.

- Internt vil hun få store udfordringer med at samle partiet. Hun skal vise, at hun kan lede, og det bliver ikke nemmere af, at hun ikke sidder på Christiansborg hver dag, siger han.

