Morten Østergaard har fortalt om flere krænkelser. Det skader også den nye leder, vurderer kommentator.

Sofie Carsten Nielsens position som leder af De Radikale er svækket på baggrund af fredagens nye oplysninger om yderligere krænkelsessager med Morten Østergaard i centrum.

Det vurderer politisk kommentator Hans Engell.

Det tætte samarbejde, Sofie Carsten Nielsen og Morten Østergaard har kørt i hans formandstid, vil rejse spørgsmål, siger han.

- De har kørt fuldstændig parløb både på det politiske og det organisatoriske. Mange vil stille spørgsmålet om, hvor hun har været henne i det her forløb. Så kommer selve håndteringen, og det er her, kritikken vil være skarpest, siger Hans Engell.

Morten Østergaard gik onsdag af som partileder for De Radikale. Det skete, efter han fortalte, at han for omkring ti år siden havde lagt en hånd på partifællen Lotte Rods lår.

Sofie Carsten er valgt som ny politisk leder. Det skete i et kampvalg mod Martin Lidegaard, hvor stemmetallet hed 12-4 i hendes favør.

Fredag har Østergaard skrevet et langt opslag på Facebook. Her skriver han, at han for flere år siden blev bekendt med tre kvinder, der havde oplevet uønsket seksuel opmærksomhed fra ham.

Sofie Carsten Nielsen afviser at have kendt til de konkrete sager. Først fredag er hun blevet orienteret, sagde hun på et kort pressemøde.

Her fortalte hun også, at der var en konkret personalesag omhandlende Morten Østergaard på De Radikales bord.

Hans Engell mener dog, at flere i både bagland og folketingsgruppe vil gruble over, om noget er holdt skjult.

- Burde der være truffet nogle beslutninger? Burde der have været tidligere konsekvenser? Det er lidt, som om De Radikales øverste top har haft travlt med at feje ind under gulvtæppet.

- Det vil en del tænke, også i De Radikales folketingsgruppe.

Engell påpeger, at De Radikale, nu med Sofie Carsten Nielsen i spidsen, står over for en af de vanskeligste perioder i partiets historie.

- Sofie Carsten Nielsen skal stå for oprydningen efter Morten Østergaard. Det er jo ikke bare lige til, siger han.

