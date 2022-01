Kun en politiker fra Dansk Folkeparti fik ved valget sidste år lov til at få en stol på Københavns Rådhus.

Navnet er 79-årige Finn Rudaizky, og han har besluttet, hvem han vil stemme på som ny formand på søndag i Herning.

»Jeg stemmer på Morten Messerschmidt,« siger han.

Hvad er grunden til det?

»Det er, fordi jeg synes, at han er den bedste egnede af dem, der er opstillede. Det er ligesom mit kriterie for, hvem jeg stemmer på,« siger han.

Helt konkret har Finn Rudaizky været medlem af Borgerrepræsentationen i København siden 1994, og han er nok den mest kendte lokalpolitiker i Dansk Folkeparti lige nu.

Hans tid på rådhuset har kun været afbrudt i en kort periode fra maj 2017 til januar 2018, hvor han var erklæret ikke-valgbar af Valgbarhedsnævnet.

Det skyldtes, at han blev dømt for at lække fortrolige oplysninger til B.T. om terroristen Omar El-Hussein.

Mens Morten Messerschmidt kan smile, må de to andre formandskandidater Merethe Dea Larsen og Martin Henriksen altså se langt efter en stemme fra den eneste DF'er i Københavns Kommune.

»Det er ikke noget negativt fravalg af de andre, men jeg synes bare, at Morten Messerschmidt vil være den bedste formand for partiet,« siger Finn Rudaizky.

Som det kom frem tirsdag har den nordjyske DF'er Erik Høgh-Sørensen valgt at trækker sig som formandskandidat blot fem dage, før partiet skal vælge ny partileder i Herning.

Dermed er det samlede felt nede på tre kandidater.