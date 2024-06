Spørgsmålet om milliardregning for energirenoveringer skaber store bølger i den sidste tv-debat inden EU-valg.

Energirenovering af danske boliger skaber spændinger i den sidste tv-debat inden EU-valget søndag den 9. juni.

De to værter, Cecilie Beck og Kaare Quist, lægger ud med at gå hårdt til Socialdemokraternes spidskandidat til EU-valget, Christel Schaldemose.

Hendes partifælle Niels Fuglsang har gjort sig bemærket med udtalelser om, at prisen for renoveringer af boliger med lave energiklasser kan ende hos borgerne selv.

- Jeg er rigtig glad for, at I spørger, svarer Christel Schaldemose først i debatten.

Siden Niels Fuglsangs forslag kom frem torsdag morgen, har både hun og partitoppen lagt afstand til udtalelserne, der blev kategoriseret som en fejl.

- Jeg vil gerne sige, at det er afgørende for Socialdemokratiet, at vi ikke sender regningen direkte videre til borgerne. Det ligger heller ikke det forslag, vi stemte for, siger Christel Schaldemose videre i debatten.

Energirenoveringerne er et klimatiltag og stammer fra en aftale i EU, der skal pålægge medlemslandene at sikre, at boliger holder på varmen og ikke bruger fossile opvarmningskilder.

Forskere på Aalborg Universitet har anslået, at det kan koste Danmark 120 milliarder kroner at få bragt de ringeste boliger op på en acceptabel energiklasse.

Det har fået Dansk Folkepartis spidskandidat, Anders Vistisen, til at lange kraftigt ud efter Socialdemokratiet – og alle de andre partier, som han mener har stemt for tiltaget.

Kravet er en ”bombe under ejendomsmarkedet” og vil lægge landsbyer øde hen, fordi beboerne ikke har råd til at renovere deres huse efter kravet.

- Det kommer til at gå ud over velfærden i kommunen, i staten og det private erhvervsliv, siger han.

Men Christel Schaldemose understreger, at den regning ikke vil lande hos borgerne.

- Det gode ved loven er, at den måde, den konkret skal udmøntes på, er op til Folketingspolitikerne, siger hun og understreger, at både regeringen og det danske Folketing har vist sig villige til at lave den grønne omstilling socialt afbalanceret.

Venstres Morten Løkkegaard støtter op om Christel Schaldemoses udsagn.

- Det her handler om, at vi har ambitioner for klimaet, siger han først.

Han kalder det for en ”udmærket” ordning med masser af god fornuft, fordi den vil spare store mængder CO2 og gøre Danmark yderligere fri for russisk gas.

Beløbet mener han ikke vil lægge danskerne til last, fordi Folketinget vil indrette sig udenom det.

- Det er en hensigtserklæring, der skal udmøntes af de enkelte lande. Det kommer ikke til at koste 120 milliarder kroner for skatteyderne, siger Morten Løkkegaard.

/ritzau/