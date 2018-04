Inden 2024 skal partierne bag en energiaftale aftale de sidste tiltag, der sikrer, at Danmark når energimål.

København. Fra grønne organisationer og flere røde partier lyder kritikken af regeringens energiudspil, at det ikke slår til.

Især hvis Danmark skal nå målet om, at halvdelen af energiforbruget i 2030 skal stamme fra vedvarende energi, som regeringen lægger op til.

Men den kritik afviser energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V).

- Med det her udspil når vi, at mindst 50 procent af det samlede energibehov er baseret på vedvarende energi, siger han.

- Vi tager det i to etaper lidt ligesom et cykelløb. Den første etape, der skal vi hen over et stort bjerg, og vi skal nå de første fire procent.

Ifølge regeringen vil de initiativer, der iværksættes i energiudspillet, øge den forventede andel af vedvarende energi i 2030 med fire procent.

Dermed når andelen 44 procent i 2030 i stedet for 40 procent med den nuværende udvikling.

Initiativerne bliver iværksat i perioden frem til 2024.

- Derefter sætter vi os ned i kredsen af partier, som er med i en energiaftale, og ser på, hvordan vi når de sidste seks procent fra 2024, 2025 og fremefter, siger Lars Christian Lilleholt.

Som en del af energiudspillet oprettes en pulje på 500 millioner kroner årligt til vedvarende energi fra 2025 og frem.

Begrundelsen er, at teknologiske fremskridt og yderligere konkurrence kan sænke prisen i fremtiden.

- Forventningen er jo, at prisen på vedvarende energi bliver endnu lavere, siger han.

- Vi har set med den konkurrence, der har været på havvind, hvordan prisen er faldet med 70 procent.

- Derfor er der en forventning om, at når vi kommer hen på den anden side af 2025, så bliver prisen på vedvarende energi endnu billigere.

Ministeren lover også, at der vil komme flere havvindmøller foruden den 800 megawatt store park, som energiudspillet lægger op til.

I alt indeholder energiudspillet initiativer for omkring 15 milliarder kroner, hvoraf omtrent 3,5 milliarder kroner går til lempelser på el- og elvarmeafgiften.

I udspillet står, at det blandt andet vil blive finansieret igennem et "bidrag fra det finanspolitiske råderum".

Hvor stor en andel, der kommer fra råderummet, sætter ministeren dog ikke tal på.

- En stor del af det kommer fra det økonomiske råderum. Der er jo kun ét sted at hente pengene.

- Vi har valgt at fjerne PSO-afgiften, som var en del af vores alle sammens elregning, siger Lars Christian Lilleholt.

- Nu er det så en finansiering, der foregår via statskassen.

/ritzau/